В Минске сообщают о новых задержаниях. На сегодня назначены митинги по всей Беларуси

11.08.2020, 17:53, Новости дня

В Минске на станции метро “Пушкинская” начались новые задержания граждан. Об этом сообщает “Радыё Свабода” в Telegram.

Кроме того, в белорусской столице закрыли на вход и выход семь станций метро – “Октябрьскую”, “Площадь Ленина”, “Купаловскую”, “Немига”, “Фрунзенскую”, “Юность” и “Пушкинскую”, отмечает “Наша Ніва”.

Корреспондент издания “Наша Ніва” сообщает, что возле метро “Пушкинская” слышны взрывы, возможно, от светошумовых гранат.

Журналисты “Белсат” сообщают, что возле “Пушкинской” замечены бойцы внутренних войск в полном боевом снаряжении. Также журналисты стали свидетелями того, как у метро задержали велосипедиста.

На сегодня в Беларуси анонсированы новые массовые митинги, они должны начаться в 19.00.

В Беларуси 9 августа прошел основной день голосования на президентских выборах. Согласно предварительным результатам Центризбиркома страны, за президента Александра Лукашенко проголосовали 80,2% избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую – 9,9%.

ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

После закрытия избирательных участков в нескольких городах Беларуси начались протесты, самые массовые – в Минске. Между силовиками и протестующими начались стычки. Для разгона протестующих в центре Минска силовики применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. Правозащитники информировали о десятках пострадавших во время протеста.

Следственный комитет Беларуси возбудил 21 уголовное дело после протестов по фактам массовых беспорядков, хулиганства и сопротивления сотрудникам милиции.

В центр Минска 10 августа стянули милицейские автобусы и автозаки. Власти города перекрыли шесть станций метро “для обеспечения безопасности пассажиров” перед акцией протеста несогласных с результатом выборов. Протестующие стали забрасывать ОМОН “коктейлями Молотова”. В этот день в Минске погиб один из активистов.

США осудили применение силы к митингующим, страны НАТО, ОБСЕ, а также Украина, Польша и Литва призвали власти страны воздержаться от насилия.