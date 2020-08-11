Ни один человек в здравом уме не поверит, что видео Тихановская записала добровольно – президент Литвы

11.08.2020, 18:22, Новости дня

Оппонентка Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская записала свое видеообращение, опубликованное 11 августа, под давлением. Об этом написал президент Литвы Гитанас Науседа на своей странице в Facebook.

По словам Науседы, “ни один человек в здравом уме не поверит, что видео Тихановская записала добровольно”. Он считает это еще одним доказательством того, какие методы используют, чтобы сломать человека и дух народа. “Мы в течение последних нескольких недель наблюдали эти попытки”, – подчеркнул он.

Также глава Литвы заявил, что Тихановской нужно оправиться от пережитого шока и физических испытаний. А Литва “всегда будет предоставлять убежище силам, настроенным на построение свободы и демократии”.

Науседа заявил, что будет обсуждать эту ситуацию и последние события в Беларуси с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем уже сегодня, 11 августа.

Joks sveiko proto žmogus nepatikėtų, kad platinami S. Cichanouskajos vaizdo pareiškimai buvo daryti laisva valia. Tai… Posted by Gitanas Nausėda on Teisipäev, 11. august 2020

Тихановская в своем втором видеообращении к гражданам Беларуси сказала, что “народ Беларуси сделал свой выбор” и просит не выходить на акции протеста. Озвученный текст Тихановская, судя по видео, читала с листа.

11 августа с аналогичным “призывом к благоразумию” выступил Следком Беларуси.

Ранее было опубликовано еще одно видеообращение Тихановской, в котором она заявила, что уехала из Беларуси к детям.

10 августа в штабе Тихановской сообщили, что она пропала – после подачи жалобы в Центризбирком страны на результаты голосования кандидат в президенты покинула здание ЦИК через другой выход.

Позже в штабе сказали, что она вышла на связь. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сказал, что она приехала в Литву после семи часов задержания.

В Беларуси 9 августа прошел основной день голосования на президентских выборах. Согласно предварительным результатам Центризбиркома страны, за президента Александра Лукашенко проголосовали 80,2% избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую – 9,9%.

ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

После закрытия избирательных участков в нескольких городах Беларуси начались протесты, самые массовые – в Минске. Между силовиками и протестующими начались стычки. Для разгона протестующих в центре Минска силовики применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. Правозащитники информировали о десятках пострадавших во время протеста.

Следственный комитет Беларуси возбудил 21 уголовное дело после протестов по фактам массовых беспорядков, хулиганства и сопротивления сотрудникам милиции.

В центр Минска 10 августа стянули милицейские автобусы и автозаки. Власти города перекрыли шесть станций метро “для обеспечения безопасности пассажиров” перед акцией протеста несогласных с результатом выборов. Протестующие стали забрасывать ОМОН “коктейлями Молотова”. В этот день в Минске погиб один из активистов.

США осудили применение силы к митингующим, страны НАТО, ОБСЕ, а также Украина, Польша и Литва призвали власти страны воздержаться от насилия.