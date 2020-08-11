Стали известны симптомы смертельного вируса из Китая

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11.08.2020, 18:01, Новости дня

Основными симптомами смертельного китайского вируса SFTS являются тяжелая лихорадка до 39 градусов и головная боль, сообщил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

«Прежде всего тяжелая лихорадка – это скачок температуры до 39 градусов, головная боль, боли во всем теле и развитие синдрома тромбоцитопении. Тромбоциты – это клетки, которые отвечают за свертываемость крови», – передает «Комсомольская правда» его слова.

Болибок отметил, что кровотечение при этом вирусе может привести к смерти. Это может случиться, если кровоизлияние произойдет в перикарде, почке или головном мозге.

«Наши специалисты говорят, что по характеристикам в РФ есть препарат «Ингавирин», который должен помогать при возникновении симптомов SFTS», – добавил врач.

В России не зафиксировано случаев лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом (SFTS), о появлении которой ранее заявляли в Китае. Кроме того, на данный момент разработаны специфические диагностикумы для определения данного заболевания, позволяющие выявлять его с помощью ПЦР– и ИФА-тестов.

Напомним, в Китае начал распространяться вирус SFTS, который передается через укусы клещей. Заболевание, как утверждается, способно убить человека.



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