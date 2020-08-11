В соцсетях сообщили о полном отключении мобильного интернета в Белоруссии

11.08.2020, 18:16, Новости дня

В социальных сетях появились сообщения, что во всех областных центрах Белоруссии полностью пропал мобильный интернет.

Граждане, которые вышли на улицу для участия в протестных акциях, просят жителей нижних этажей отключить пароли от домашнего WI-FI, чтобы использовать сервисы прокси для выхода в интернет, передает Telegram-канал, освещающий события в Белоруссии.

Напомним, протесты в Белоруссии после президентских выборов 9 августа продолжились во вторник. Правоохранители в Минске начали разгонять людей, которые собрались около образовавшегося после гибели одного из участников протеста импровизированного мемориала.

Проблемы с интернетом, которые начались по всей Белоруссии в день выборов президента, 9 августа, наблюдаются уже третий день подряд.

Вечерами интернет в республике пропадал полностью. Были недоступны сайты крупных белорусских средств массовой информации и органов власти.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что интернет в республике отключают из-за границы.