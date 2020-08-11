Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров

11.08.2020, 17:56, Новости дня

Рейтинг самых высокооплачиваемых актеров мира второй год подряд возглавляет Дуэйн Джонсон, заработавший за год больше 87,5 млн долларов.

Американский Forbes опубликовал ежегодный рейтинг актеров с самыми высокими доходами за год, десять участников которого заработали в общей сложности 545,5 млн долларов. Издание отмечает, что четверть этой суммы составили выплаты от сервиса для просмотра сериалов Netflix.

«Дуэйн «Скала» Джонсон возглавляет рейтинг самых высокооплачиваемых актеров второй год подряд благодаря чеку на 23,5 млн от Netflix за новый фильм «Красное уведомление» и успешной совместной коллекции с брендом Under Armour под названием Project Rock», – информирует издание.

Второе место занимает Райан Рейнольдс, заработавший 71,5 млн долларов. За съемки в «Призрачной шестерке» и «Красном уведомлении» он получил гонорары больше 20 млн долларов.

На третьей строчке расположился Марк Уолберг с доходом в 58 млн долларов. Фильм «Правосудие Спенсера» с его участием стал третьим по количеству просмотров среди картин производства Netflix.

Издание сообщает, что список состоит в основном из звезд Голливуда. В него также вошли, например, Бен Аффлек (четвертое место, 55 млн долларов) и Вин Дизель (пятое место, 54 млн долларов). Попал в рейтинг и индийский актер Акшай Кумар, заработавший 48,5 млн долларов. Единственная в списке звезда Болливуда заработала большую часть денег на рекламе всего: «от мультивитаминов до средств для чистки унитазов».

В 2019 году журнал Forbes признал Скарлетт Йоханссон самой высокооплачиваемой актрисой, а топ-10 мужского рейтинга возглавил Дуэйн Джонсон.