НЛО на Луне: там идут космические войны?

11.08.2020, 18:03, Разное

Удивительно, что это уже никого не удивляет. И это действительно так, поскольку странные аппараты, летающие на фоне спутника Земли, становятся для нас уже почти привычными.

Однако в этот раз исследователь НЛО, позиционирующий себя на канале YouTube как «Bruce Sees all», подготовил для любителей «инопланетных сенсаций» действительно интересный подарок. Судя из его свежего видео и комментария к нему следует, что загадочные НЛО не просто летают над поверхностью Луны, а ведут какой-то загадочный бой (или бомбардировку), о чем свидетельствуют взрывы (или нечто подобное), появляющиеся на лунном грунте после их пролета.

Эту активность на Луне трудно объяснить земными космическими исследованиями. Если даже допустить такое, то картина вырисовывается еще более фантастической, чем допущение автором канала «Bruce Sees all», что ракетные удары осуществляют корабли инопланетян.

Доказательств, как всегда, никаких, но и опровергнуть подобные видео очень трудно. Как утверждают эксперты, в большинстве случаев это реальные кадры того, что происходит возле Луны или на ее поверхности. Но что это в действительности?