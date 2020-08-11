Беларусь: в ходе протестов в понедельник задержано более 2000 человек

11.08.2020, 17:55, Новости дня

Власти Беларуси во вторник заявили, что в ходе акций протеста в понедельник вечером было задержано более 2000 человек.

По словам МВД Беларуси, в столкновениях с демонстрантами пострадал 21 сотрудник правоохранительных органов и сил безопасности. Пятеро из них госпитализированы.

Лидер оппозиции Светлана Тихановская во вторник призвала сограждан не оказывать сопротивление полиции и не подвергать себя опасности. Сама Тихановская уехала к детям в Литву.

Светлана Тихановская (архивное фото)