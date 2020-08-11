Беларусь: в ходе протестов в понедельник задержано более 2000 человек
11.08.2020, 17:55, Новости дня
Власти Беларуси во вторник заявили, что в ходе акций протеста в понедельник вечером было задержано более 2000 человек.
По словам МВД Беларуси, в столкновениях с демонстрантами пострадал 21 сотрудник правоохранительных органов и сил безопасности. Пятеро из них госпитализированы.
Лидер оппозиции Светлана Тихановская во вторник призвала сограждан не оказывать сопротивление полиции и не подвергать себя опасности. Сама Тихановская уехала к детям в Литву.
Светлана Тихановская (архивное фото)
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