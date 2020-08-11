С Дальнего Востока пишут…

11.08.2020, 17:55, Разное

В Хабаровском крае началась борьба с фургальским «наследием»

11 августа

28% предпринимателей жалуются на коррупцию в регионе, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

Один из маркеров, показывающий фиаско экономической политики правительства Хабаровского края, это инвестиционный климат.

Тут стоить процитировать Михаила Ростовского, обозревателя газеты «Московский Комсомолец»: «Губернатор Сергей Фургал, являясь великолепным политическим менеджером и великолепным политическим коммуникатором, оказался нулевым хозяйственником».

Неудивительно, что Хабаровский край под руководством Сергея Фургала в очередной раз «одержал победу», скатившись на 63-е место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата регионов Агентства стратегических инициатив (АСИ). Стоит напомнить, что в 2018-м году край занимал 39- ю позицию, а в 2017-м оказался в престижной «золотой двадцатке», заняв 18-е место.

Президент РФ Владимир Путин поставил задачу, чтобы дальневосточные регионы вошли в тридцатку, что почти все субъекты Дальневосточного федерального округа и выполнили, за исключением Хабаровского края, который умудрился упасть на 43 позиции.

Этот рейтинг формируется на основании мнения предпринимательского сообщества. Оценки выставляют сами предприниматели. Учитываются, например, сокращения сроков выдачи разрешения на строительство или сокращения сроков подключения к электросетям. Таких показателей очень много. Чем они успешней реализованы, тем выше рейтинг.

По словам Ольги Куриловой, руководителя дальневосточного представительства АСИ, контрольно-надзорные мероприятия и давление на бизнес со стороны органов власти стали ключевыми проблемами для предпринимателей.

Каким может быть рейтинг, если в регионе 28% предпринимателей жалуются на коррупцию в органах государственной власти. К этому стоит добавить и бесконечные проверки надзорных органов, и некомпетентность чиновников, отвечающих за это направление.

«Для того, чтобы войти в ТОП-30, рейтингом нельзя заниматься время от времени, это ежедневная работа, в которой важное внимание уделяется обратной связи с бизнесом», — подчеркнула Ольга Курилова.

Это по-фургальски заниматься время о времени, а чаще когда петух клюнет. Как считает Геннадий Мальцев, депутат Законодательной думы Хабаровского края, то что край с 18 места в рейтинге состояния инвестиционного климата упал на 63 место, характеризует сам подход к поддержке инициатив, а вернее его полного отсутствие, как и отсутствие экономических ориентиров бывшего главы региона. И самое главное, отсутствие масштабного комплексного подхода.

Врио губернатора Михаил Дегтярев подчеркнул, что работа по улучшению делового и инвестиционного климата будет переформатирована.

«Мы будем делать все возможное, чтобы предпринимателям в регионе было комфортно работать, мы не будем делить бизнес на своих или чужих. Наша задача сейчас — начать работу по возвращению утраченных позиций по инвестиционной привлекательности. Для этого необходима срочная корректировка плана „быстрых побед“, в котором будут обозначены прорывные и перспективные решения и закреплена персональная ответственность за результат», — заявил Михаил Дегтярёв.

Он пообещал, что в теперь заседания проектных офисов по улучшению делового климата будут проходить ежемесячно.

Даст ли это результат, улучшится ли инвестиционный климат, а значит, у региона появится шанс, что в край пойдут инвестиции помимо кремлевских, и буду строиться современные заводы и фабрики с инновационными технологиями, покажет время.

Сергей Фургал загнал Хабаровский край в кредитную кабалу

5 августа,

Фото: Пресс-служба правительства Хабаровского края

Регион должен и коммерческим банкам, и федеральному правительству, сообщает Транссибинфо.

Пока хабаровчане отдают последние копейки на облечение доли миллионера Фургала в заточении, федеральный центр все больше и больше тратит денег на Хабаровский край, вытаскивая регион из долговой ямы.

Как сладко все начиналось! Авгиевы — то какие конюшни! «Долг краевой сократим», — обещал всенародный любимец в начале своей недолгой губернаторской карьеры.

Итогом фургальского сокращения стало увеличение на 8 миллиардов займов правительства Хабаровского края. Отведи ему судьба и правоохранительные органы времени чуть больше, так ненавистного г-на Шпорта бы переплюнул.

Как считают эксперты, долги-то в шпортовское время появились из-за того, нужно было выполнять «майские указы» президента, чтобы учителя побольше получали, чтобы людям жилось получше. Хоть доходная часть бюджета и была увеличена в 1,5-2 раза, краю пришлось набирать кредитов.

Два выхода из этой ситуации. Или еще набирать кредитов — в банках или у государство, или вплотную заняться экономикой, ее развитием и собираемостью налогов. Как считают эксперты, если во время фургальского правления собиралось 30% налогов, и то хорошо.

Конечно, нужна был оптимизация. Но при том, что край сам зарабатывает около 40 миллиардов, а долг составляет 58, много не наоптимизируешься.

Что же произошло?

Начали с третьего, самого простого, но пиаристого. Делали громко, с помой, с шумом! Народ аплодировал: «А-ту, их, чиновников!» То яхту «Викторию» власти продают-продают, да не выпродают, то трех клерков уволят, то запретят чиновникам в Москву летать.

Закончилась оптимизация тем, что зарплата у чиновников выросла. Штатных сотрудников уменьшилось в краевом правительстве аж на 1,8%, что близко к арифметической погрешности. Что касается губернаторской зарплаты, как была 820, 684 рубля, так и осталась. Ну никак не сократилась вдвое!

Федеральный центр, конечно, не бросал регион, даже увеличил количество и частоту денежных траншей. Только они были большей частью адресные.

При этом бывали порой очень любопытные случаи.

Год назад Минфин по поручению президента отправил Хабаровскому краю компенсировать убытки электростанций «РусГидро», возникших из-за роста цен на газ, 6,4 миллиарда рублей. Но правительство Хабаровского края решило использовать эти средства для решения других проблем.

«РусГидро» обратилось в суд и пытается взыскать хотя бы часть суммы.

Господин Фургал старался особо не влезать в экономику. Кое-как довело в крае региональное правительство до ума заделы еще времен Шпорта. Над новыми проектами особо не заморачивались, усиля самопиар и общение с простыми людьми.

В своей предвыборной программе Сергей Фургал заявлял о необходимости улучшать условия для ведения бизнеса в крае. В частности, он предлагал ввести налоговые каникулы для малого из среднего бизнеса, зарегистрированного в регионе.

«Как глава региона вижу перед собой задачу реального улучшения инвестиционного климата, особенно в работе с малым и средним бизнесом. Нам необходимо выстроить обратную связь между правительством и деловым сообществом. Мы должны понимать, что бизнес чувствует, чего он хочет, и какие проблемы и трудности перед ним стоят. Знание о проблеме — это первый шаг к ее решению», — Говаривал Сергей Фургал.

Итог: с 18-го места при Шпорте Хабаровский край даже не опустился, а рухнул на 63-е в федеральном рейтинге инвестиционной привлекательности.

«В начале года работа с экспертами АСИ здесь вообще не велась. Потом начали проводить какие-то сборы, рабочие группы. Еще и раскидали управление в минэкономразвития, которое занималось инвестиционным климатом, оставили два человека. Причем перевели из одного министерства в другое, теперь это направление в министерстве инвестиционного развития и предпринимательства. Но контроль исполнения двумя специалистами, которые к тому же были не на первых ролях — это спорно. Никто в этом сейчас ничего не понимает. Все, кто понимал, ушли», — рассказал директор по развитию некоммерческой организации «Дальневосточная торгово-промышленная палата» Иван Загорский.

На 14% «упало» строительство, почти на 20% сельском хозяйстве, резиденты стали сворачивать свои проекты в ТОСЭРах.

«Денег нет. В четыре раза сократились доходные поступления в бюджет края, — рассказала Ирина Зикунова, спикер регионального парламента. — Без федеральной поддержки — коллапс. Серьёзные проекты и социальные, в том числе, на 80 процентов финансируются центром. Наступает коронавирус. Скоро все встанет — и бизнес, и здравоохранение, и образование. Но самое страшное — край будет ассоциироваться с неадекватным неуправляемым котлом. Это отпугнёт инвестора. Это отпугнёт профессиональных людей и бизнес, для которых важна стабильность».

Стоит просто почитать новости, размещенные во в фургальское время на сайте краевого правительства.

Помимо сообщений о том, что всенародный куда-то в очередной раз поехал и поговорил, большая часть — отчеты на что ушли федеральные средства. Это говорит о том, что регион был жив за счет новых коммерческих кредитов и федеральных трансфертов.

А в это время активно создавался из Фургала образ «борца с москвичами, которые просто грабят регион».

Главный итог, все-таки жизнь обычных людей.

Регион скатился за год с 19-го на 36-м месте в федеральном рейтинге уровня благосостояния семей. Согласно данным агентства РИА Рейтинг, у среднестатистической семьи с двумя детьми после минимальных расходов на руках может остаться в лучшем случае 22 тысячи рублей. Годом эта было 37, 5 тыс рублей. И это официальные цифры.

Есть и другая статистика. Согласно результатам исследования СК «Росгосстрах Жизнь» и научно-технического центра «Перспектива 45% граждан живут на доходы ниже 15 тысяч рублей в месяц, при этом если в РФ 8,1% респондентов получают меньше 5 тысяч рублей, то в Хабаровском крае этот показатель фургальцы умудрились довести до 30%.

В Хабаровске организаторы акций оштрафованы на 116 тысяч рублей

5 августа,

Фото: 1Mediainvest

В отношении 12-ти организаторов составлены протоколы об административных правонарушениях, сообщает Транссибинфо.

Напомним, что в Хабаровском крае действуют ограничения по коронавирусу, в том числе запрет на массовые мероприятия.

За сутки диагноз инфекцией COVID- 19 подтверждён у 97-ми граждан. За все время пандемии выявлено в крае коронавирусная инфекция у 8 058 -ми человек, погибло от COVID-19 67 больных.

В краевом центре по решению суда 10 организаторов несанкционированных акций в поддержку Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств, оштрафованы на общую сумму 116 тысяч рублей.

Стражами правопорядка составлено 106 протоколов об административных правонарушениях в отношении участников несанкционированных митингов и шествий.

Рассмотрены материалы на 56 участников, по решению суда арестовано 9 нарушителей.

Оштрафованы и участники автопробегов. Владельцам транспортных средств направлены уведомления о штрафах на общую сумму более 3,5 миллионов рублей.

Сотрудники полиции арестовали активиста протестного движения Андрея Дуденка, составлен протокол об административном правонарушении по ч.6.1 ст. 20.2 КоАП РФ.