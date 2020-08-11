 

Оранжевое облако над Бейрутом: это был не нитрат аммония

11.08.2020, 17:58, Разное

Данило Коппе – самый известный эксперт Италии по взрывчатым веществам, не верит в официальную версию взрывов в порту Бейрута.

Коппе говорит: “Я не верю в то, что в Бейруте хранился такой объем нитрата аммония, не верю в то, что взорвался склад с пиротехническими средствами, если судить по опубликованным видео – речь идет о взрыве складов с оружием”.

56-летний Коппе, также известный под именем “Мистер Динамит”, среди прочего взрывал остатки моста Моранди в Генуе. С его выводами о том, что в Бейруте взорвались вооружения согласны и американские эксперты.

Коппе говорит: “Давайте начнем с одной вещи: все мои выводы основываются только на видео которые я видел. У меня нет никакой другой информации. Я там не был. Но я не верю в версию аммония по нескольким разным причинам. В первую очередь – количество, 2700 тонн. Это означает, что кто-то построил олимпийский бассейн, наполненный этой субстанцией”

– Но склад, в котором хранился аммоний был длиной около ста метров. Вполне возможно хранить там такие количества – и это подтверждается документами.

“Но в таком случае необходим катализатор. Такие материалы сами по себе не взрываются. И потом, при детонации нитрата аммония возникает безошибочно узнаваемое серое облако. Вместо этого в видео взрыва в дополнение к расширяющейся белой сфере мы совершенно четко видим колонну оранжевого, переходящего в красный дым. Это типично при взрывах веществ с содержанием лития. Литий является частью топлива для военных ракетных двигателей. Поэтому я полагаю, что здесь мы имеем дело с вооружениями”.

“Не может идти речь о 2700 тоннах нитрата аммония. 2700 тонн аммония – это 100 контейнеров. 100 контейнеров нитрата аммония не взрываются одновременно, с такой скоростью”.



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