Звезда “Зачарованных” Алиса Милано рассказала о своем опыте борьбы с коронавирусом, которая длится уже пять месяцев

11.08.2020, 17:54, Разное

Алиса Милано, известная российскому зрителю главным образом по популярному сериалу “Зачарованные”, заразилась коронавирусом еще в апреле, однако до сих пор не может расстаться с некоторыми неприятными симптомами, о чем честно рассказывает на своих страницах в Instagram и Twitter. На днях она попала в больницу, так как почувствовала тяжесть в грудной клетке.

В апреле я сильно заболела Covid-19. И до сих пор у меня сохраняются многие симптомы. Я – как это называют врачи – в этом плане “дальнобойщик”. Прошлой ночью я почувствовала сильную тяжесть в грудной клетке. Меня увезли на машине скорой помощи, чтобы убедиться, что это не тромб. К счастью, это не он. Вирус – отстой. Пожалуйста, воспринимайте его серьезнее.

Алиса Милано в больнице

После этого Алиса опубликовала в Instagram видео, в котором расчесывает волосы после душа. По словам актрисы, она до сих пор не может справиться с сильным выпадением волос, которое началось после заражения.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Alyssa Milano (@milano_alyssa)9 Авг 2020 в 1:23 PDT

Еще раньше Алиса писала подробный пост о своих симптомах и о том, как ей удалось диагностировать коронавирус, ведь первые несколько тестов показывали отрицательный результат.

Это я 2 апреля, после двух недель болезни. Я никогда так не болела. Все тело ломит. Потеря обоняния. Чувство, будто слон сидит на моей груди. Я не могла дышать. Не могла заставить себя поесть. Я потеряла 4 килограмма за две недели. Я была обескуражена. У меня постоянно держалась температура. И головные боли были ужасными. У меня были просто все симптомы Covid-19. В конце марта я сделала два теста на вирус и оба они оказались отрицательными. Также я сделала тест на антитела (когда колют палец), почувствовав себя немного лучше. ОТРИЦАТЕЛЬНО.

После четырех месяцев жизни с затяжными симптомами болезни, вроде головокружения, проблем с желудком, учащенного сердцебиения, одышки, ухудшения кратковременной памяти и общего недомогания, я сдала анализ крови на антитела из вены. И он оказался ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ. У меня был Covid-19.

Я лишь хочу предупредить вас, что наша система тестирования несовершенна и мы не знаем реальных цифр. Я также хочу, чтобы вы знали: это заболевание – не розыгрыш. Я думала, что умру. Во всяком случае, чувствовала я себя именно так. Я пожертвую свою плазму крови в надежде, что это поможет кому-то спасти жизнь. Пожалуйста, берегите себя. Мойте руки, носите маску и соблюдайте социальную дистанцию. Не хочу, чтобы кто-либо почувствовал себя так же, как я. Будьте здоровы. Люблю вас всех!