Российская вакцина от коронавируса напомнила немецким СМИ о космической гонке

11.08.2020, 17:53, Новости дня

Разработанная в РФ вакцина от коронавируса напомнила немецкому изданию Der Spiegel о первом запуске советского спутника и космической гонке с США.

СМИ пишет о повторении «момента спутника», вспоминая, как СССР опередил США в космической гонке и запустил в 1957 искусственный спутник Земли в космос, передает «Царьград».

При этом, по мнению Der Spiegel, создание российской вакцины якобы происходило в спешке. Ученые, в том числе директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, тестировали ее на себе, не испытав препарат предварительно на обезьянах, утверждает немецкое издание.

Однако СМИ признает, что разработка вакцины от COVID-19 повысит авторитет российской науки в мире, а также принесет стране большую прибыль.

Напомним, президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.