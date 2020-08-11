Белорусский актер пропал в ночь митингов в Минске

11.08.2020, 17:53, Новости дня

В Минске после акции протеста исчез актер Купаловского театра Павел Харланчук-Южаков, сообщила супруга артиста Анна Харланчук-Южакова.

Актер вечером был в городе, он с друзьями был в районе улиц Немига и Якуба Колоса, сообщила Харланчук-Южакова изданию «Sputnik Белоруссия».

Позже Павел находился у станции метро «Пушкинская».

После полуночи он позвонил супруге, и сообщил, что собирается уходить.

«Я хотела его встретить, но он сказал «не надо, я беру такси и уже еду». По телефону все было тихо, никаких взрывов, ничего не было. Может, полчаса его не было, он уже должен был приехать, я начала звонить. Сначала были гудки, но потом минут через 20 он стал недоступен. То есть в два часа он уже не выходил на связь», – добавила собеседница.

Девушка обзвонила больницы, но ни в них, ни в милиции ей не удалось найти супруга. В нескольких отделениях полиции ей сообщили, что актера у них нет, в других – не сняли трубку.

«Пока не нашли. Мне говорят, это пока бессмысленно. Потому что только сейчас находятся люди, которых задерживали 8 и 9-го», – отметила Харланчук-Южакова.

В понедельник в Минске возобновились протесты и задержания граждан. Силовики перекрыли дороги, выставили оцепление улиц, в центр города стянули спецтранспорт. Для разгона сторонников оппозиции применили спецсредства. Позже МВД Белоруссии уведомило о гибели одного из участников протеста в результате столкновений в Минске.

Во вторник белорусские СМИ показали видеозапись, на которой запечатлены задержанные «зачинщики беспорядков». Как заявили в ролике, они якобы прибыли из России.

Также правоохранители в Минске начали разгонять людей, которые собрались около образовавшегося после гибели одного из участников протеста импровизированного мемориала.