 

Белорусский актер пропал в ночь митингов в Минске

11.08.2020, 17:53, Новости дня

В Минске после акции протеста исчез актер Купаловского театра Павел Харланчук-Южаков, сообщила супруга артиста Анна Харланчук-Южакова.

Актер вечером был в городе, он с друзьями был в районе улиц Немига и Якуба Колоса, сообщила Харланчук-Южакова изданию «Sputnik Белоруссия».

Позже Павел находился у станции метро «Пушкинская».

После полуночи он позвонил супруге, и сообщил, что собирается уходить.

«Я хотела его встретить, но он сказал «не надо, я беру такси и уже еду». По телефону все было тихо, никаких взрывов, ничего не было. Может, полчаса его не было, он уже должен был приехать, я начала звонить. Сначала были гудки, но потом минут через 20 он стал недоступен. То есть в два часа он уже не выходил на связь», – добавила собеседница.

Девушка обзвонила больницы, но ни в них, ни в милиции ей не удалось найти супруга. В нескольких отделениях полиции ей сообщили, что актера у них нет, в других – не сняли трубку.

«Пока не нашли. Мне говорят, это пока бессмысленно. Потому что только сейчас находятся люди, которых задерживали 8 и 9-го», – отметила Харланчук-Южакова.

В понедельник в Минске возобновились протесты и задержания граждан. Силовики перекрыли дороги, выставили оцепление улиц, в центр города стянули спецтранспорт. Для разгона сторонников оппозиции применили спецсредства. Позже МВД Белоруссии уведомило о гибели одного из участников протеста в результате столкновений в Минске.

Во вторник белорусские СМИ показали видеозапись, на которой запечатлены задержанные «зачинщики беспорядков». Как заявили в ролике, они якобы прибыли из России.

Также правоохранители в Минске начали разгонять людей, которые собрались около образовавшегося после гибели одного из участников протеста импровизированного мемориала.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.08 / В “Слуге народа” объявили предвыборную кампанию и назвали партийный слоган

03.07 / Браконьер из КНДР осужден за нападение на приморских пограничников

14.07 / В Колорадо обнаружена белка, зараженная бубонной чумой

17.07 / Впустивший убийцу в детсад охранник осужден в Нарьян-Маре

25.06 / На администратора телеграм-канала “Беларусь головного мозга” завели уголовное дело за организацию массовых беспорядков

04.07 / Путь, по которому после обнуления обречена идти Россия, – иранско-венесуэльский. Режим будет держаться на насилии и порожденном им страхе

14.07 / США увеличили помощь Украине для борьбы с COVID-19 

26.06 / Тренер “Крыльев” Божович: почему нам отменили чистый гол? Не знаю

10.08 / Фонд защиты прав спортсменов потребовал аннулировать результат матча «Спартак» – «Сочи»

12.07 / В кишечник свиньи был запущен волнообразный робот

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска