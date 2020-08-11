 

Гендиректор минского МАЗа опроверг сообщения о волнениях в коллективе

11.08.2020, 17:48, Новости дня

Минский автомобильный завод работает в штатном режиме, никаких забастовок нет, сообщил во вторник генеральный директор ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» Валерий Иванкович.

«МАЗ работает очень напряженно. По автобусному производству у нас три смены. Очень много заказов, особенно экспортных (Россия, Украина). Конвейер работает в две смены, никаких волнений в коллективе нет, работаем нормально, штатно», – передает БелТА его слова.

Мастер цеха сборки автомобилей №4 Иван Гурин также рассказал, что на конвейере и сборочном производстве не было остановок.

«Работаем спокойно, без происшествий. Разногласий в коллективе нет. Руководство нас поддерживает и мотивирует», – сообщил он.

Иванкович, в свою очередь, добавил, что руководство предприятия совместно с профсоюзом постоянно проводит встречи с коллективом на всех уровнях.

«Каждый из работающих на заводе понимает, что будущее его семьи, детей – в труде. Мы за стабильную Беларусь, за нормальную трудовую жизнь. Социальная обстановка в коллективе стабильна», – сказал он.

Кроме того, руководство бобруйского завода «Белшина» во вторник опровергло сведения о забастовке рабочих. По словам заместителя генерального директора завода по идеологической работе, управлению персоналом и социальным вопросам Сергея Дривило, люди не собирались отказываться от работы, потому что «им надо кормить свои семьи».

«Можно я скажу просто, своими словами? Брехня. Они и не собирались даже (выходить на забастовку)», – передает портал «Sputnik Беларусь» его слова.

Идеолог также сообщил, что повода для забастовки не было.

«Не собирались и не хотят. Потому что люди хотят зарабатывать деньги, чтобы кормить свою семью. Потому что у нас огромное количество заказов, и наши поставщики ждут, когда мы отгрузим им продукцию», – заключил он.

Ранее сообщалось, что у электротехнического завода имени Козлова в Минске начались задержания. Сотрудники потребовали от руководства, чтобы оно от имени предприятия отправило в администрацию президента Белоруссии требование восстановить интернет и прекратить необоснованно жесткие задержания.

Кроме того, накануне сообщалось, что сотрудники Белорусского металлургического завода объявили забастовку из-за несогласия с результатами выборов президента республики. Позже предприятие заявило, что работает в штатном режиме, забастовки нет.

В понедельник вечером в Минске и других белорусских городах возобновились протесты и задержания граждан. В белорусской столице силовики перекрыли дороги, выставили оцепление улиц, в центр города стянули спецтранспорт. Для разгона сторонников оппозиции применили спецсредства. Протестующие в свою очередь забросали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова». Погиб один человек.



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