 

Стало известно о состоянии Ефремова

11.08.2020, 17:48, Новости дня

Актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП в центре Москвы, после госпитализации из Пресненского суда находится в стабильном состоянии, сообщил источник в Боткинской больнице.

«Сейчас его состояние стабильное, пока остается в нейрореанимации», – сказал собеседник ТАСС.

Он добавил, что актеру предварительно диагностировали инсульт.

Родственники Ефремова отказались говорить о состоянии отца.

«Я не комментирую ничего о своем отце», – заявил РИА «Новости» сын актера Никита.

Также отказалась от комментариев и супруга Ефремова Софья Кругликова.

Во вторник Ефремова госпитализировали из здания суда в тяжелом состоянии в реанимацию Боткинской больницы в Москве. Ему поставили диагноз – инсульт.

Сообщалось, что Ефремов приехал в суд, сильно хромая. Выйти из автомобиля ему помогали судебные приставы. После этого стало известно, что актеру вызвали скорую помощь. На этом заседании планировалось провести допрос Ефремова, заседание суда перенесли на утро среды.

Источники сообщали, что Ефремову в больнице сохранят статус арестованного.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.07 / Адвокат семьи Захарова отреагировал на отказ Ефремова признать себя виновным в ДТП

19.07 / В России активист задел полицейского украинским флагом. Против него возбудили уголовное дело

07.08 / Франция и Германия вышли из переговоров по реформированию ВОЗ

16.07 / Посол в США осудил перенос статуи первопроходца Баранова

22.07 / «Президентские» выплаты получили родители более 90% детей

17.07 / Полицейские в США застрелили пытавшегося покончить с собой мужчину

04.07 / Глава Одесской ОГА пообещал Зеленскому до 20 июля убрать с пляжа танкер Delfi

15.07 / Сбербанк приобрел 80% «Союзмультфильма»

10.08 / Стало известно об удержании Тихановской в здании ЦИК Белоруссии

06.07 / Председатель бундестага – пандемия коронавируса — это повод укрепить Евросоюз

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска