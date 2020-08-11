В Белоруссии нашли пропавших российских журналистов

11.08.2020, 17:48, Новости дня

Пропавшие в Белоруссии российские журналист «Медузы» Максим Солопов и фотокорреспондент МИА «Россия Сегодня» по-прежнему находятся на территории республики, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Депутат сообщил «Интерфаксу», что узнал о местонахождении россиян в российском МИДе.

В свою очередь шеф-редактор Znak.com Мария Плюснина сообщила, что корреспондент издания Никита Телиженко, пропавший в Белоруссии, не был аккредитован для работы в республике.

«Официально – нет, у него было редакционное задание», – уточнила Плюснина.

Глава департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун сообщил ТАСС, что журналистам без аккредитации, задержанных в ходе акций протестов в республике, могут запретить въезд в страну до 10 лет.

Он отметил, что в большинстве возникших ситуаций с представителями российской прессы обходилось пятью годами запрета на въезд.

Также представитель ведомства пояснил, что Питалев будет выслан из республики по решению территориальных органов внутренних дел.

«Решение о высылке журналиста будет приниматься после привлечения его к административной ответственности», – добавил Бегун.

В понедельник сообщалось о задержании ряда российских журналистов после президентских выборов в Белоруссии: сотрудников Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, журналиста «Медузы» Максима Солопова, корреспондента RT Константина Придыбайло, журналиста Sputnik Беларусь Евгения Олейника, корреспондентов телеканала «Дождь», трех стрингеров RT, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly, журналиста Семена Пегова.

К разрешению ситуации подключилось посольство РФ в Белоруссии. Придыбайло, Олейника, Пегова, Старкова и Ласенко в понедельник отпустили, при этом во время задержания к ним применяли физическую силу. Журналистов «Дождя» также отпустили, но запретили въезд в Белоруссию сроком на пять лет.

Москва выразила надежду, что власти Белоруссии отнесутся к работе журналистов по выполнению своих редакционных заданий с уважением.