Президент Литвы забеспокоился за Тихановскую

11.08.2020, 17:43, Разное

Гитанас Науседа не верит, что Светлана Тихановская записала недавнее видеообращение добровольно. Это очевидно каждому здравомыслящему человеку, уверен президент Литвы.

Политик назвал давление на Тихановскую еще одним доказательством того, как власти ломают дух целой нации. “Последние несколько недель мы были свидетелями этих методов”, – написал лидер Литвы в “Фейсбук”.

Науседа считает, что Светлане Георгиевне сейчас необходимо оправиться от пережитого шока. Также он пообещал предоставить кандидату в президенты Белоруссии политическое убежище, ведь Литва всегда готова защищать интересы людей, которые выступают за свободу и демократию.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 10 Авг 2020 в 3:24 PDT

Напомним, Тихановская призналась, что решение сбежать из Белоруссии в Литву далось ей непросто, назвав это тяжелым выбором. Знакомые со Светланой Георгиевной люди также не сомневаются, что на нее повлияли белорусские власти. Возможно, именно они заставили оппозиционера призвать белорусов отказаться от акций протеста.