 

Туристка из Москвы попала «в плен» к ежевике в Крыму

11.08.2020, 17:30, Новости дня

Туристка из Москвы угодила в заросли дикой ежевики в Крыму, в результате ей понадобилась помощь спасателей, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.

«Женщина, собирая плоды ежевики, по неосторожности, оступилась и упала в куст. Спасатели секатором обрезали ветки и с помощью лестницы аккуратно извлекли пострадавшую. В медицинской помощи жительница Москвы не нуждалась» – передает РИА «Новости» слова Шахова.

Инцидент произошел в Судакском регионе на юго-востоке Крыма.



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