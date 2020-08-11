Президент Сербии пообещал первым принять российскую вакцину от коронавируса

11.08.2020, 17:30, Новости дня

Президент Сербии Александар Вучич сообщил о готовности первым принять российскую вакцину от коронавируса, если ее одобрят сербские специалисты.

«Я первый приму эту вакцину, когда сербские специалисты скажут, что она хорошая. Я счастлив, если русские произвели вакцину, которая ожидалась до ноября. Только наши специалисты должны подтвердить нам, что она безопасна и надежна. Важно, чтобы вакцина появилась как можно скорее, потому что это спасение для нашей экономики», – передает ТАСС слова Вучича.

Минздрав Сербии сообщил, что число заразившихся коронавирусом в стране достигло 28 тыс. 497, умерли 652 человека.

По данным ведомства, за сутки умерли шесть человек, процент летальности составляет 2,29%. На аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находится 91 человек. Тестирование на коронавирус за последние 24 часа прошли 8 тыс. 086 человек.

Днем ранее министерство сообщало о 163 заразившихся за сутки. Всего в стране госпитализированы 2 тыс. 817 пациентов с коронавирусом. С начала пандемии в Сербии тестирование прошли 762 тыс. 229 человек.

Средний возраст заболевших – от 30 до 50 лет. В 70% случаев у заразившихся фиксируется воспаление легких. В более чем 20 городах и муниципалитетах республики из-за ситуации с коронавирусом объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Ранее президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.