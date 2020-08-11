Доверенное лицо: кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую вывезли из страны власти

11.08.2020, 17:25, Разное

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская покинула страну и сейчас находится в Литве. Об этом в твиттере сообщил глава литовского МИД Линас Линкявичюс.

Светлана Тихановская в штабе после выборов. Фото: «Новая газета»

По его словам, Тихановская сейчас в безопасности. Одно из доверенных лиц Тихановской подтвердила «Новой газете», что она в Литве.

Позже Линкявичюс рассказал радиостанции LRT, что Тихановскую задержали в Беларуси примерно на семь часов. «Ночь была действительно напряженной», — сказал он, добавив, что больше информации пока не может предоставить.

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10:19 Доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова сказала Tut.by, что кандидата вывезли из страны белорусские власти, ее отъезд позволил освободить начальника штаба Марию Мороз, которую задержали накануне выборов.

«У Светланы не было выбора. Важно, что она на свободе и жива. Они уехали вместе с Марией Мороз. Однако в заложниках продолжает находиться часть команды Светланы», — рассказала она.

Накануне вечером телеграм-канал «Страна для жизни» сказал об отсутствии связи с Тихановской в течение нескольких часов. Она зашла в здание ЦИК Беларуси вместе с адвокатом Максимом Знаком, но они находились в разных комнатах, поэтому защитник не смог уточнить, о чем в Центризбиркоме говорили с Тихановской.

После этого кандидат в президенты Беларуси вышла из ЦИК, сказала: «Я приняла решение», — и уехала в неизвестном направлении. Примерно в 23:30 «Страна для жизни» сообщила, что с Тихановской все хорошо, не приводя подробностей.

Выборы президента Беларуси прошли 9 августа. И в этот день, а также накануне выборов нескольких доверенных лиц Тихановской задерживали. Ее муж, блогер Сергей Тихановский, с конца мая находится под арестом. Против него возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о подготовке массовых беспорядков.

Тихановская на выборах объединилась со штабами двух других кандидатов Валерия Цепкало и Виктора Бабарико, которых не зарегистрировали. Последний находится в СИЗО. Жена Цепкало Вероника перед выборами уехала в Москву, представитель Бабарико Мария Колесникова остается в Беларуси.

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ЦИК утверждает, что действующий президент Александр Лукашенко лидирует с перевесом в более чем 80% голосов, а за Тихановскую проголосовали лишь около 10%. Штаб последней объявил, что, по его данным, во всех регионах страны избиратели отдали за Тихановскую от 70% до 80% голосов. Он официальные итоги выборов не признал.

После завершения голосования в Минске и других городах страны вспыхнули протесты, они продолжились и в ночь с 10 на 11 августа. Силовики жестко разгоняли протестующих с применением спецтехники, светошумовых гранат и резиновых пуль. МВД сообщило о гибели демонстранта в Минске из-за разрыва гранаты вечером 10 августа. Точное число задержанных и пострадавших за два дня протестов пока неизвестно.