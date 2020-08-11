Без изоляции и масок: немецкие ученые нашли простое средство защиты от коронавируса

11.08.2020, 17:23, Разное

Немецкие ученые из Рурского университета нашли простой способ уменьшить риск заражения коронавирусом. Для этого нужно всего лишь пользоваться жидкостью для ополаскивания ротовой полости.

В ходе экспериментов исследователи установили, что жидкость уничтожает частицы вируса. Это подтвердил опыт, в рамках которого SARS-CoV-2 поместили в раствор с жидкостью и встряхнули сосуд, подобно полосканию. Специалисты выяснили, что если прополоскать рот таким образом трижды, коронавирус будет полностью нейтрализован.