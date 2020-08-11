Мнение: Проекты Роскосмоса могут повторить судьбу “Бурана”

11.08.2020, 17:21, Разное

Взято с ЖЖ varjag-2007.livejournal.com

Слов нет. Одни междометия. Устал я писать про космического сказочника, с его космическими масштабами и космической же глупостью.

ТАСС сегодня отстрелялось по его «измышлизмами» уже 8 (ВОСЕМЬ) раз за последние 3 часа с 11:16 до 14:05. То ли ютуб канал рекламируют, то ли Рогозина… Не знаю. Но последняя новость замкнула круг в рассуждениях Дмитрия Олеговича.

Под катом подробнее…

Напомню. Как-то Дмитрий Олегович высказался, что дал задание нашим конструкторам разработать новый Буран. Я написал об этом пост «Ура. У нас будет новый “Буран”». Это же фигня вопрос, захотел поставил задачу перед инженерами. Дня через два, Дмитрию Олеговичу в голову может опять послание из космоса прийти, и можно поставить новую задачу.

Изображение взято с сайта pinterest.ru

Но вот сегодня пришла, одна из многих, новость про то, что Рогозин готов создать средства доставки людей на Марс в течении 8 — 10 лет. При соответствующем финансировании, ну и задачу инженерам, конечно надо будет поставить. А с постановкой задач у Дмитрия Олеговича вопрос решается просто. Хотим Буран — надо поставить задачу. На Марс хотим, надо поставить задачу но:

По словам главы Роскосмоса, это будет очень дорого. “Если страна будет готова профинансировать эту программу и если нация скажет, что это нужно, специалисты Роскосмоса обеспечат эту программу, я вам гарантирую”, – подчеркнул он.

А пока задача не поставлена:

Первый полет пилотируемого корабля “Орел” без экипажа запланирован на конец 2023 года с космодрома Восточный. В мае 2019 года в презентации Рогозина сообщалось, что госкорпорация планирует высадку человека на Луну в 2030 году.

Но и это ещё не всё. Я говорил про замкнутый магический круг. Так вот вышла ещё одна новость и круг замкнулся:

Рогозин: проекты Роскосмоса могут повторить судьбу “Бурана” при сокращении финансирования

Оказывается всё далеко не просто и просто поставить задачу мало. И Бурана у нас не будет и тем более средств доставки людей на Марс если:

Если финансирование российских космических программ сократится, некоторые проекты просто закроются, как это произошло с системой “Энергия – Буран”. Такими опасениями поделился глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин

Он так же рассказал, как бездумно тратились деньги в СССР:

“Рядом с нами находится комплекс стартовых позиций сверхтяжелого класса “Энергия – Буран”. Три комплекса построено, это циклопические сооружения. В них залито бетона <…> на миллиарды долларов. И ради чего? Ради того, чтобы совершить всего лишь два пуска. <…> Второй “Буран” до сих пор стоит в ангаре, он уже весь покрыт пылью, грязью, падает потолок”, – сказал Рогозин.

И как рачительный хозяин, решил что лучше ничего не начинать, иначе можно получить по шапке:

“Я боюсь, что какие-то вещи, которые мы начнем, потом вдруг какому-то руководству или какому-нибудь деятелю из Минфина и так далее не понравятся. И они нам скажут, что у них нет денег. И колоссальный труд, и самореализация огромного количества людей будут остановлены”, – выразил опасение он.

А всё дело в том, что:

Ранее в министерстве финансов предложили сократить расходы на космические программы на 60 млрд рублей в 2021-2023 годах. В Роскосмосе в связи с этим выразили обеспокоенность, отметив также, что подобная инициатива может привести к острой дискуссии в правительстве.

Последняя фраза мне настолько понравилась, что я её выделил.

Взято с ЖЖ varjag-2007.livejournal.com

Т.е. Рогозин сначала ставит задачу инженерам делать многоразовый корабль типа нового Бурана. Потом заявляет, что если будет финансирование, то лет через 8-10 мы создадим транспорт способный донести человека до Марса. А потом заявляет, что если не будет финансирования, весь Роскосмос полетит туда же, куда полетела вся программа Бурана.

Эдак как лихо завернул Дмитрий Олегович. И что самое главное, ни в чём из происходящего и того что МОЖЕТ произойти, Дмитрий Олегович не виноват. Он задание поставил, и многоразовый корабль и транспорт на Марс может сделать легко и быстро. Но всего этого, мы мало того что не увидим, нас скорее всего ждёт коллапс отрасли т.к. финансирование собираются уменьшить.

В связи с этим возникает резонный вопрос, а прекратить тратить деньги на воздух, т.е. на разработку проектов которые никогда не будут реализованы не пробовали Дмитрий Олегович? А не воровать или хотя бы начать бороться с воровством в вашей отрасли не пробовали начинать? А расходовать деньги более целенаправленно не пробовали Дмитрий Олегович? Не строить, например, новое сварочное производство для сварки трением в другом конце России с предполагаемым выходом на полную мощность в течении 10 лет?

Не строить космодром Восточный уже более 10 лет, параллельно выплачивая деньги за эксплуатацию Байконура? А может стоило то время и деньги пока Штаты катались на наших Союзах и покупали у нас двигатели использовать более рационально, что бы не высасывать теперь деньги из бюджета?

Вопросов много. Ответов нет. И я думаю, что и не будет.