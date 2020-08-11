Ефремову в больнице сохранят статус арестованного

11.08.2020, 17:16, Новости дня

Актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельной аварии в центре Москвы, после госпитализации останется под домашним арестом, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Даже находясь в больнице, Ефремов продолжает находиться под домашним арестом. То есть на него распространяются все ограничения, наложенные судом. Сотрудники ФСИН могут его навещать, чтобы проверять соблюдение домашнего ареста, но дежурить при нем не обязаны», – сказал собеседник РИА «Новости».

Напомним, Ефремова госпитализировали из здания суда в тяжелом состоянии в реанимацию Боткинской больницы в Москве. Ему поставили диагноз – инсульт.

Сообщалось, что Ефремов приехал в суд, сильно хромая. Выйти из автомобиля ему помогали судебные приставы. После этого стало известно, что актеру вызвали скорую помощь. На этом заседании планировалось провести допрос Ефремова, заседание суда перенесли на утро среды.