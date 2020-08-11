Трамп ответил на заявления Болтона о Путине и американской разведке

11.08.2020, 17:16, Новости дня

Президент США Дональд Трамп назвал неправдой заявления своего бывшего помощника по национальной безопасности Джона Болтона о том, что он доверяет президенту РФ Владимиру Путину якобы больше, чем разведке США.

«Джон Болтон, один из глупейших людей, которых я когда-либо встречал в правительстве, часто заявляет, что я уважаю и даже доверяю (президенту – прим. ВЗГЛЯД) РФ Владимиру Путину больше, чем тем, кто (работает – прим. ВЗГЛЯД) в наших разведывательных службах», – написал Трамп в Twitter, добавив, что это, «конечно, неправда».

Ранее Болтон заявил, что Трамп на саммите с Путиным в Хельсинки в 2018 году дал понять, «что в той же степени верит» словам Путина о том, что РФ не вмешивалась в американские выборы, что и «заключениям разведки» США, утверждавшей обратное.

В июле Болтон заявил, что Европа должна относиться к главе Белого дома Дональду Трампу как к «аномалии». По его словам, деятельность Трампа не является последовательной политикой.

В июне Трамп назвал Болтона маньяком, который «хотел лишь бомбить людей».

Напомним, Трамп уволил Болтона в сентябре 2019 года, подчеркнув при этом, что «категорически не согласен со многими из его предложений, как и другие в администрации», поэтому «Белый дом более не нуждается в его услугах». Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, за что Трамп уволил Болтона.