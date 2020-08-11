Литва предложила убежище белорусским оппозиционерам

11.08.2020, 17:08, Новости дня

Власти Литвы подтвердили готовность рассмотреть просьбы белорусских оппозиционеров о предоставлении убежища, если они их подадут, сообщила министр внутренних дел республики Рита Тамашюнене.

«Не впервые представители белорусской оппозиции ищут убежища в нашей стране. Если так в силу политических причин или возможных угроз произойдет и на сей раз, Литва готова прийти им на помощь, пока не будут созданы условия для безопасного возвращения домой», – передает слова литовского министра ТАСС.

Она пояснила, что у Литвы есть подготовленный план действий, если число обращений о предоставлении убежища со стороны белорусов возрастет.

При этом, по мнению министра иностранных дел балтийской республики Линаса Линкявичюса, кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, уехавшая в Литву, записала видеообращение, находясь еще в своей стране и испытывая давление со стороны.

«Допускаю, что когда испытываешь давление, то и заявления [делаешь] соответствующие», – сказал он.

«Тревогу [Тихановской] за своих детей по-человечески можно понять, но я нисколько не сомневаюсь, что для нее важна и судьба страны, лидером которой она в некотором смысле стала, хотя и не планировала этого», – отметил Линкявичюс.

Глава литовского МИД заявил, что он не будет говорить за Тихановскую, которая отсутствовала на пресс-конференции из-за того, что должна пройти обязательную двухнедельную самоизоляцию.

«Не хочу говорить за нее, но она никогда не призывала к агрессивным мерам и всегда старалась уберечь людей от насилия», – сказал министр. Он подчеркнул, что не хочет прогнозировать дальнейшие заявления Тихановской. «Что она захочет сказать, то и скажет», – заключил Линкявичюс.

Напомним, во вторник Тихановская, комментируя сообщения о своем отъезде в Литву, заявила, что приняла это решение самостоятельно. Она призвала поддерживающих ее граждан республики не выходить на площади, проявить благоразумие и соблюдать закон.

Государственный пограничный комитет Белоруссии также подтвердил, что Тихановская выехала в Литву в ночь на вторник.

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки. Явка составила 84,17%.

При этом Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах главы республики, а также подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.