 

Путин попросил Минфин не сокращать финансирование по ряду направлений

11.08.2020, 16:53, Новости дня

Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что доходы бюджета начали восстанавливаться, и Минфину не следует сокращать финансирование по ряду направлений.

Глава государства заявил, что ранее Минфин предложил сократить расходы по некоторым направлениям, что «в целом является здравым подходом».

«Вместе с тем сейчас доходы бюджета начали восстанавливаться, и я бы просил не сокращать, а если что-то уже предложено, восстановить средства, связанные с приобретением лекарства для льготных категорий граждан и по онкозаболеваниям. Это нужно восстановить», – сказал президент, передает РИА «Новости».

По его словам, «есть некоторые другие направления, например, оборонная промышленность», но об этом, отметил Путин, он отдельно поговорит с председателем правительства Михаилом Мишустиным.

Ранее уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов попросил президента РФ Владимира Путина продлить на июнь и июль программу выплаты субсидий на сохранение занятости для малых и средних предприятий (МСП), остановивших деятельность.

Сообщалось, что бизнес России смог сохранить 650 млрд рублей благодаря снижению налогов и отсрочкам по ним. 



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