 

Мясников высказался о российской вакцине от коронавируса

11.08.2020, 16:53, Новости дня

Врач и телеведущий Александр Мясников выразил свое мнение насчет созданной в РФ вакцины от коронавируса. По его словам, это совершенно беспрецедентная ситуация, показывающая, что российские институты продолжают оставаться на лидирующих позициях во всем мире.

«Мы все понимаем, какая это тонкая, непростая материя: создать вакцину от нового в человеческой популяции вируса. Масса вопросов остается: может ли быть устойчивый иммунитет к коронавирусу в принципе, какие долгосрочные последствия, как достичь уровня вакцинации в 60-70%, необходимых для создания коллективного иммунитета, и так далее», – написал медик в своем Telegram-канале.

Мясников также добавил, что основным вопросом остается степень безопасности вакцины, «разработанной в такие короткие сроки».

«Это совершенно беспрецедентная ситуация. И это не гонка престижа, это просто отражение того факта, что наши соответствующие институты сохранили свои лидирующие позиции еще со времен СССР. В этом плане критика, что мы пренебрегли вопросами безопасности, беспочвенна. В рамках существующих по всему миру ускоренных стандартов испытания новой вакцины, мы соблюли все», – сказал врач.

Мясников отметил, что «время покажет», насколько такие мировые ускоренные «стандарты в итоге окажутся надежны».

«В любом случае каких-то драматических побочных явлений быть не должно. Мы не вводим «живые» (ослабленные) вирусы, многолетняя практика вакцинирования показывает, что серьезные отдаленные побочные явления вакцин, подобных вновь созданной, ничтожно малы», – добавил медик.

Кроме того, по словам Мясникова, «если бы мы не создали эту вакцину – ее бы создали другие».

«И мы бы закупали ее за рубежом. Без вариантов. «Кто не хочет кормить свою армию – будет кормить чужую». Не знаю, насколько вся эта Всемирная история с вакцинацией будет успешна. Но на данном, первом, этапе мы поставленную задачу выполнили. Первыми в мире. И это заслуживает уважения!» – заключил медик.

Ранее президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.07 / Симоньян объяснила, как «прекратить истерику» вокруг дела Сафронова

07.08 / В Киеве за сутки зафиксировали 186 случаев COVID-19, летальных исходов нет

22.07 / Экс-заместитель главы Пентагона – США нужна новая военная стратегия, чтобы сдержать «китайскую агрессию»

03.07 / В США за сутки коронавирусом заразились более 55 тыс. человек. Это абсолютный рекорд в мире с начала пандемии

05.08 / Трамп предложил помощь Ливану после взрывов в Бейруте

01.08 / RCN – российских спортсменов пригрозили отлучить от мировой атлетики — если не заплатят штраф

13.07 / В США указали на несерьезный подход к Китаю по теме разоружения

06.07 / Экс-мужья оказались шустрее: десятки тысяч матерей лишились выплат на детей

30.06 / Фонд гарантирования вкладов продал активы ликвидированного “Дельта Банка” с дисконтом 95%

29.06 / В ЦИК РФ заявили, что сайт о поправках к конституции атаковали из-за границы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска