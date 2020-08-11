Александр Коц: «Молотовы» и баррикады в Минске – это почерк киевского Майдана

11.08.2020, 16:53, Новости дня

«Я такого не видел ни в Египте, ни в Ливии, ни в Сирии. Поражает работоспособность минских «баррикадников»: милиция разбирает сооружение, отступает, они возвращаются и снова возводят. И так раза три-четыре за ночь», – сказал газете ВЗГЛЯД военкор «Комсомолки» Александр Коц, говоря о сходстве и различии протестов на Украине и в Белоруссии.

«В отличие от киевского Майдана, в Минске нет видимого центра управления, географической привязки к точке, где люди могли бы собираться, делая протест постоянным, – сказал Александр Коц. – Здесь возмущение «вспыхивает» одновременно в разных частях города. Трудно понять, это иная технология организации или спонтанные действия, но это работает. МВД вынуждено задействовать большие силы в разных, заранее непредсказуемых направлениях».

При этом собеседник усомнился, что протесты координируются через телеграмм-каналы – интернет в Минске практически не работает. «Черты, сходные с Майданом, начали проявляться только вчера: в милицию полетели «коктейли Молотова», это тревожный признак. Пока это «проба пера», но я помню по киевским событиям – производство бутылок с зажигательной смесью быстро выходит на поток», – отметил Александр Коц.

Также, минские протестующие, по примеру киевских, начали применять против правоохранителей фейерверки, продолжил собеседник. Наблюдалось изготовление самоделок, когда фейерверки связывают пучками, оснащая поражающими элементами. «Убить – не убьет, но покалечить может. И это вторая неприятная реминисценция. Баррикады – тоже киевский «почерк». Я такого не видел ни в Египте, ни в Ливии, ни в Сирии. Поражает работоспособность минских «баррикадников»: милиция разбирает сооружение, отступает, они возвращаются и снова возводят. И так раза три-четыре за ночь», – поделился журналист.

Говоря об отъезде в Литву Светланы Тихановской, Александр Коц предположил, что это не скажется на ходе протестов, потому что хоть она и была единым протестным кандидатом, никаким организационным авторитетом не пользовалась. По словам собеседника, Тихановская правильно сделала, поскольку с одной стороны ей грозит уголовное преследование, а с другой – она могла стать «сакральной жертвой» сил, которые работают на радикализацию протеста.

«Сведений о судьбе 33 задержанных граждан РФ у меня нет. Думаю, пока не кончатся беспорядки, они так и будут сидеть в СИЗО в качестве заложников, предмета торга Лукашенко не только с Россией, но и с Западом по теме признания результатов выборов», – отметил военкор.

По поводу задержанного в Минске российского журналиста Семена Пегова Александр Коц подтвердил, что он выпущен на свободу, переночевал в российском посольстве, связался с женой и должен быть сегодня переправлен домой. «Работать ему здесь не дадут, но спасибо хоть не «посадили», – резюмировал собеседник.

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки. Явка составила 84,17%.

В понедельник вечером в Минске и других белорусских городах возобновились протесты и задержания граждан, несогласных с официальными итогами голосования. В белорусской столице силовики перекрыли дороги, выставили оцепление улиц, в центр города стянули спецтранспорт. Для разгона сторонников оппозиции применили спецсредства. Протестующие в свою очередь забросали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова». Погиб один человек.