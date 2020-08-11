 

Литва: у Тихановской не было иного выбора, кроме как покинуть Беларусь

11.08.2020, 16:50, Новости дня

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская покинула свою страну под угрозой задержания, и белорусские власти способствовали ее отъезду, сказал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

«Очевидно, она столкнулась с определенным давлением, и у нее не было другого выбора, кроме как покинуть страну», – сказал Линкявичюс на пресс-конференции.

«По-видимому, другой выбор был несовместим со свободой, поэтому ей нужно было воспользоваться предложенной возможностью покинуть страну, и она ею воспользовалась», – добавил Линкявичюс.

По словам Линкявичюса, Тихановской предоставлены годовая виза и место для проживания в Литве.

Светлана Тихановская



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