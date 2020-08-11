Литва: у Тихановской не было иного выбора, кроме как покинуть Беларусь
11.08.2020, 16:50, Новости дня
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская покинула свою страну под угрозой задержания, и белорусские власти способствовали ее отъезду, сказал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.
«Очевидно, она столкнулась с определенным давлением, и у нее не было другого выбора, кроме как покинуть страну», – сказал Линкявичюс на пресс-конференции.
«По-видимому, другой выбор был несовместим со свободой, поэтому ей нужно было воспользоваться предложенной возможностью покинуть страну, и она ею воспользовалась», – добавил Линкявичюс.
По словам Линкявичюса, Тихановской предоставлены годовая виза и место для проживания в Литве.
Светлана Тихановская
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