 

Белый дом: Трамп расскажет о разработке вакцины от COVID-19

11.08.2020, 16:50, Новости дня

Президент США Дональд Трамп во вторник заслушает доклад о разработке американской вакцины от COVID-19 и, вероятно, поделится последней информацией с общественностью, сообщила советник Белого дома Келлиэнн Конуэй.

Ранее во вторник Россия объявила, что одобрила первую вакцину от нового коронавируса.

«Президент получит обновленную информацию о вакцинах сегодня в Белом доме. Я уверена, что он расскажет об этом на открытом мероприятии для прессы, а также, вероятно, на своем брифинге для прессы», – сказала Конуэй в интервью Fox News.



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