Задержания начались у объявившего о забастовке завода в Минске

11.08.2020, 16:48, Новости дня

У электротехнического завода имени Козлова в Минске начались задержания. Сотрудники потребовали от руководства, чтобы оно от имени предприятия отправило в администрацию президента Белоруссии требование восстановить интернет и прекратить необоснованно жесткие задержания.

«ОМОН разогнал людей на улице, которые пришли поддержать нас, по слухам, несколько человек задержали. Администрация отказалась поддержать людей. Люди на сегодня разошлись», – рассказал работник предприятия РБК.

По данным Telegram-канала белорусского издания Tut.by, у завода начали собираться люди, спустя 15 минут их стали задерживать. Позже появилась информация о задержании работников предприятия, однако руководство не подтвердило эти данные.

По словам сотрудников завода, они не устраивали жесткий бунт.

«Что бастуем – это очень громко сказано. В центральном скверике на территории завода собралось человек 200. Туда пришел директор и призывал всех идти на рабочие места. Выступление директора шло минут 40, с 11.00. Ему люди пробуют задавать вопросы, он отвечает. Высказаться им не дают, идет монолог директора. Он успокаивает, уговаривает. Это больше на митинг похоже, чем на забастовку», – рассказал один из сотрудников предприятия.

Как информирует «Белорусский партизан», обращение к белорусским властям подписали 50 сотрудников завода. Заместитель директора завода Валерий Щербо в комментарии «Еврорадио» подтвердил поступление обращения от рабочих. По его словам, если его одобрит директор предприятия, то оно будет подано в администрацию президента Белоруссии.

Ранее сообщалось, что сотрудники Белорусского металлургического завода объявили забастовку из-за несогласия с результатами выборов президента республики. Позже предприятие заявило, что работает в штатном режиме, забастовки нет.

В понедельник вечером в Минске и других белорусских городах возобновились протесты и задержания граждан. В белорусской столице силовики перекрыли дороги, выставили оцепление улиц, в центр города стянули спецтранспорт. Для разгона сторонников оппозиции применили спецсредства. Протестующие в свою очередь забросали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова». Погиб один человек.