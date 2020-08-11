В Белоруссии ОМОН начал разгон собравшихся у стихийного мемориала погибшему при протестах

11.08.2020, 16:48, Новости дня

Сотрудники ОМОНа начали разгонять людей на Пушкинской площади в Минске, которые собрались около образовавшегося после гибели одного из участников протеста импровизированного мемориала.

В центр белорусской столицы прибывают подразделения ОМОН и внутренних войск. Пешие колонны сотрудников ОМОН прошли по проспекту Независимости в сторону центра города. Подъезжают автобусы спецподразделений, движение по улицам пока не перекрыто, передает ТАСС.

По данным Sputnik Беларусь, в центр Минска стягивают автозаки, два водомета и другую спецтехнику.

В понедельник в Минске возобновились протесты и задержания граждан. Силовики перекрыли дороги, выставили оцепление улиц, в центр города стянули спецтранспорт. Для разгона сторонников оппозиции применили спецсредства. Позже МВД Белоруссии уведомило о гибели одного из участников протеста в результате столкновений в Минске.