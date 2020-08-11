Китай и Россия, двигаясь к «финансовому альянсу», отказываются от доллара

11.08.2020, 16:45, Разное

By Dimitri Simes August 6, 2020

Китай и РФ за последние пять лет почти вдвое сократили использование доллара в торговых расчетах между собой. (Source photo by AP)

(Nikkei Asian Review) – РФ и Китай сотрудничают, чтобы уменьшить свою зависимость от доллара – движение, которое, по мнению некоторых экспертов, может привести к «финансовому альянсу» между ними.

Согласно последним данным Центрального банка РФ и Федеральной таможенной службы, в первом квартале 2020 года доля доллара в торговле между Россией и Китаем впервые упала ниже 50%.

Доллар был использован только для 46% расчетов между двумя странами, в то время как евро достиг рекордного максимума в 30%, а их национальные валюты составили 24%, что также является новым максимумом.

За последние несколько лет, РФ и Китай резко сократили использование доллара в двусторонней торговле. Ещё в 2015 году примерно 90% двусторонних сделок проводилось в долларах. Однако после начала американо-китайской торговой войны и начала согласованных усилий Москвы и Пекина отойти от доллара, к 2019 году этот показатель снизился до 51%.

Алексей Маслов, директор Института Дальнего Востока Российской академии наук, заявил Nikkei Asian Review, что российско-китайская «дедолларизация» приближается к «моменту прорыва», который может превратить их отношения в альянс де-факто.

«Сотрудничество между Россией и Китаем в финансовой сфере говорит нам о том, что они наконец нашли параметры для нового союза друг с другом», – сказал он. «Многие ожидали, что это будет военный или торговый альянс, но сейчас альянс больше движется в банковском и финансовом направлении, и именно это может гарантировать независимость обеих стран».

Дедолларизация является приоритетом для РФ и Китая с 2014 года, когда они начали расширять экономическое сотрудничество после отчуждения Москвы от Запада из-за аннексии Крыма. Замена доллара в торговых расчетах стала необходимостью обойти санкции США против России.

«Любая банковская транзакция, которая происходит в мире с использованием долларов США, в какой-то момент проходит клиринг через американский банк, – пояснил Дмитрий Долгин, главный экономист ING Bank по России. «Это означает, что правительство США может приказать этому банку заморозить определенные транзакции».

Этот процесс получил дальнейшее развитие после того, как администрация Дональда Трампа ввела пошлины на китайские товары на сотни миллиардов долларов. Если раньше Москва выступала с инициативой дедолларизации, [то после введения пошлин] Пекин тоже стал рассматривать ее как критически важную задачу.

«Только совсем недавно китайское государство и крупные экономические субъекты начали чувствовать, что они могут оказаться в такой же ситуации, как и наши российские коллеги: стать объектом санкций и, возможно, даже выйти из системы SWIFT», – сказал Чжан Синь. , научный сотрудник Центра российских исследований Восточно-Китайского педагогического университета в Шанхае.

В 2014 году РФ и Китай подписали трехлетний валютный своп на 150 миллиардов юаней (24,5 миллиарда долларов). Соглашение позволило каждой стране получить доступ к валюте другой страны без необходимости покупать ее на валютном рынке. В 2017 году сделка была продлена на три года.

Еще одна важная веха произошла во время визита президента Китая Си Цзиньпина в Россию в июне 2019 года. Москва и Пекин заключили соглашение о замене доллара на национальные валюты для международных расчетов между ними. В соглашении также содержится призыв к обеим сторонам разработать альтернативные платежные механизмы сети SWIFT, в которой доминирует США, для ведения торговли в рублях и юанях.

Помимо торговли национальными валютами, РФ быстро накапливала резервы юаня за счет доллара. В начале 2019 года Центробанк РФ сообщил, что он сократил свои долларовые резервы на 101 миллиард долларов – более половины его существующих долларовых активов. Одним из самых больших бенефициаров этого шага стал юань, доля которого в валютных резервах РФ выросла с 5% до 15% после того, как центральный банк инвестировал 44 миллиарда долларов в китайскую валюту.

В результате сдвига РФ приобрела четверть мировых резервов юаней.

Ранее в этом году Кремль разрешил Фонду национального благосостояния РФ начать инвестирование в юань и государственные облигации Китая.

По словам Маслова, стремление РФ накапливать юань основывается не только на необходимости диверсификации ее валютных резервов. Москва также хочет побудить Пекин стать более настойчивым в борьбе с глобальным экономическим лидерством Вашингтона.

«Россия занимает значительно более решительную позицию по отношению к Соединенным Штатам [чем Китай]», – сказал Маслов. «Россия привыкла к войне, она не ведет переговоров. Для РФ один из способов сделать позицию Китая более решительной и более готовой к борьбе – это показать, что она поддерживает Пекин в финансовой сфере».

Однако развенчать доллар будет нелегко.

Джеффри Франкель, экономист из Гарвардского университета, сказал Nikkei, что доллар имеет три основных преимущества: способность поддерживать свою стоимость в виде ограниченной инфляции и обесценивания, огромные размеры внутренней экономики США и наличие в Соединенных Штатах обширных, ликвидных и открытых финансовых рынков. Он утверждал, что до сих пор ни одна из конкурирующих валют не показала себя способной превзойти доллар по всем трем показателям.

Тем не менее Франкель также предупредил, что, хотя на данный момент положение доллара является безопасным, растущие долги и чрезмерно агрессивная политика санкций могут подорвать его превосходство в долгосрочной перспективе.

«Санкции – очень мощный инструмент для Соединенных Штатов, но, как и любой другой инструмент, если вы переусердствуете, вы рискуете, что другие начнут искать альтернативы», – сказал он. «Я думаю, что было бы глупо полагать, что это высечено на камне, что доллар навсегда останется безраздельно господствующей на рынке международной валютой номер один»