 

Алсу трогательно поздравила сына с днем рождения: Мое сердечко

11.08.2020, 16:43, Разное

Звезда опубликовала в своем инстаграм-аккаунте фото с малышом. Артистка пожелала сынишке здоровья и счастья.

“Мой любимый мальчик, моя вселенная, мое сердечко. С днем рождения, сынок”, – с нежностью высказалась Алсу. Поклонники присоединились к поздравлениям наследника знаменитости.

Примечательно, что певица до сих пор скрывает внешность Рафаэля. Фото с сыном в соцсети она выставляет редко. Один из последних снимков с ним появился 8 июля в День семьи, любви и верности.

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Публикация от ALSOU (@alsou_a) 10 Авг 2020 в 6:39 PDT

Напомним, что певица Алсу воспитывает троих детей от мужа-бизнесмена Яна Абрамова: дочерей Сафину и Микеллу, а также сына Рафаэля. Свадьба состоялась в 2006 году.

Отметим, что 12-летняя Микелла проявляет хорошие вокальные способности. На большой сцене она появилась в 2016 году. Вместе со звездной мамой и сестрой она выступила на “Рождественской песенке года”. Широкую известность дочь певицы Алсу обрела в шестом сезоне шоу “Голос.Дети” на Первом канале.



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