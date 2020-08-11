 

Число выявляемых случаев коронавируса в России упало ниже пяти тысяч

11.08.2020, 16:43, Разное

За истекшие сутки коронавирус в России выявлен у 4 945 человек, более 28% не имели клинических проявлений болезни. Вылечились 6 494 пациента, зафиксировано 130 летальных случаев.

В Москве обнаружено 494 носителя коронавирусной инфекции, в области – 154. В Санкт-Петербурге выявлено 157 зараженных.

С начала эпидемии коронавируса в России заразились более 897 тысяч человек, 703 тысячи пациентов вылечились. Зафиксирован 15 131 летальный исход.

Несколько фармацевтических компаний призвали главу Минздрава Михаила Мурашко повременить с государственной регистрацией вакцины от коронавируса, разработанной в Центре эпидемиологии имени Гамалеи. Скептики считают, что лекарство недостаточно испытано на людях из группы риска.

Претензии к вакцине основаны на незнании результатов исследований, заявили в Росздравнадзоре. В Минздраве отметили, что технология создания лекарства от коронавируса отработана, и необходимости откладывать государственную регистрацию нет. Это должно произойти в ближайшие дни.

Для предотвращения распространения коронавируса компании могут перевести сотрудников на удаленную работу даже в том случае, если это не предусмотрено трудовым договором, отметили в Минтруде. Для этого достаточно издать соответствующий приказ.



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