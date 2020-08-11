Россия зарегистрировала вакцину от коронавируса: одной из первых прививку сделала дочь Владимира Путина

11.08.2020, 16:42, Разное

Сегодня утром на совещании с членами правительства России Владимир Путин сообщил, что первая вакцина от коронавируса официально зарегистрирована в стране. По словам президента, она доказала свою эффективность и способна сформировать у привитых устойчивый иммунитет. Также он уточнил, что одна из его собственных дочерей “поучаствовала в эксперименте” и одной из первых испытала вакцину на себе. При этом президент не стал уточнять ее имя, но сказал, что у нее два дня была температура 38.

Думаю, что в этом смысле она поучаствовала в эксперименте. После первого укола, после первой прививки температура была у нее 38, на следующий день – 37 с небольшим, и все. После второго укола, второй прививки, температура немного поднялась, и все сошло потом на нет, чувствует себя хорошо,

– рассказал президент.

Владимир Путин

Разработка вакцины велась в центре имени Гамалеи. Владимир Путин сообщил, что надется вскоре наладить массовое производство лекарства, а также отметил, что вакцинация будет проходить в стране добровольно. При этом первой пройдет вакцинация медиков и учителей (об этом сообщила уже вице-премьер РФ Татьяна Голикова), а после, 1 января 2021 года, она поступит в гражданский оборот. Сотрудники Минздрава надеются, что она поможет сохранить длительный иммунитет к коронавирусу – вплоть до двух лет.

Напоминаем, на данный момент вирусом COVID-19 во всем мире заболело свыше 2 миллионов человек. Россия находится на четвертом месте по числу заболевших (свыше 800 тысяч человек). Практически каждый день в стране регистрируется порядка 5 тысяч новых заболевших (и порядка 700 человек – в Москве).