Глава Uniper оценил возможность прекращения строительства «Северного потока – 2»

11.08.2020, 16:30, Новости дня

Uniper, финансовый партнер Газпрома по «Северному потоку – 2», не ожидает реализации худшего сценария, предполагающего полное прекращение реализации проекта, сообщил глава компании Андреас Ширенбек.

«Мы верим, что проект будет закончен, мы всегда верим в лучшее… Но самый худший сценарий предполагает, что проект никогда не будет завершен, и конечно тогда встанет вопрос, сможем ли мы вернуть свои деньги или нет. И об этом надо будет задуматься. Но на данный момент я не ожидаю этого сценария», – сказал он, передает ТАСС.

При этом Ширенбек напомнил, что Uniper выступает лишь финансовым инвестором проекта и полностью выполнил свои текущие финансовые обязательства в марте текущего года. «Этих средств достаточно для завершения строительства газопровода – с нашей точки зрения», – добавил представитель Uniper.

Ранее Uniper опубликовала отчет, из которого следует, что ужесточение американских санкций в отношении «Северного потока – 2» увеличивает вероятность того, что реализация проекта будет задержана или не завершена вовсе.

Напомним, американские сенаторы выдвинули требование к руководству немецкого порта Муркан в городе Засниц, согласно которому администрация порта должна прекратить работы по поддержке строительства «Северного потока – 2».

После этого Восточный комитет германской экономики (OAOEV) призвал власти страны и Евросоюза объединиться против санкций США в отношении «Северного потока – 2» и защитить немецкие и европейские компании.