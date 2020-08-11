Возбудитель чумы обнаружен в Туве

11.08.2020, 16:30, Новости дня

Широкое распространение возбудителя чумы обнаружено на территории Овюрского и Монгун-Тайгинского районов Тувы, информирует пресс-служба регионального главка Роспотребнадзора.

«Выявлено широкое распространение возбудителя чумы на территории Овюрского и Монгун-Тайгинского кожуунов – Бора-Шайском, Саглынском, Каргынском и Кара-Белдирском мезоочагах с общей площадью 340,1 квадратных километров», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

В ведомстве пояснили, что в Монгун-Тайгинском кожууне эпизоотия чумы зарегистрирована на площади 55,5 квадратных километров, где находятся восемь чабанских стоянок – 51 человек, в том числе 16 детей. Вокруг поселка Хандагайты Овюрского района, где проживает около трех тысяч человек, была проведена срочная барьерная дезинсекция 4 тыс. гектаров. Бактериологические и биологические исследования материалов продолжаются.

Напомним, в конце июля на западе Монголии ввели карантин из-за подозрения на заражение бубонной чумой.