 

Тихановской предложили присоединиться к оппозиционному комитету

11.08.2020, 16:23, Разное

В ходе беседы с журналистом Валерий Цепкало отметил, что у комитета пока нет программы и штаб-квартиры. Все вопросы участники организации решают удаленно.

Политик уточнил, что оппозиция понимает положение Светланы Тихановской. Он добавил, что участники комитета объединятся вокруг принципов, а не вокруг лидера, передает РИА Новости.

Напомним, в Белоруссии второй день продолжаются столкновения граждан с силовиками. Жители страны недовольны результатами выборов главы государства и требуют провести повторное голосование.

В ходе протестов пострадали десятки белорусов. Один человек скончался. По факту массовых беспорядков были возбуждены уголовные дела. Их организаторам грозит до 15 лет тюрьмы.

В ночь на 11 августа Светлана Тихановская покинула Белоруссию и перебралась в Литву. В видеообращении политик рассказала, что приняла “тяжелое решение”, но у нее не было другого выбора.

Также в Сети появился ролик, где Светлана Тихановская просит соотечественников не выходить на улицы. Валерий Цепкало предположил, что она могла записать это видео под давлением властей.



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