Мнение: Дедушка на батуте – или чем отличается товарищ Лукашенко от господина Путина?

11.08.2020, 16:10, Разное

А ничем.

Один гонит сырье на запад, стоит за традиционный Советский Союз и стращает всех, что без него Песков начнет называть Медведева мужем, а Хабаровск невальные продадут японцам.

Другой гонит белорусские бананы, сельдь и бензин на восток, занимается ловлей 33 богатырей и будет держаться за власть как Каддафи.

Разницу улавливаете? Нет? И правильно – нет никакой разницы.

Перед вами два диктатора, которым не плевать только на одну единственную вещь в мире – свою власть. Без разницы где – в столице бывшей империи или на её окраинах.

Надо сказать – молодцы белоруссы! Постояли за свою честь и человеческое достоинство. Получится в этот раз отправить предпоследнего диктатора Европы на пенсию или нет ещё неизвестно, но лиха беда начало.

В конце концов Муамара тоже не в первый день из канализационной канавы вытащили.