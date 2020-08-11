Мнение: Дедушка на батуте – или чем отличается товарищ Лукашенко от господина Путина?
11.08.2020, 16:10, Разное
А ничем.
Один гонит сырье на запад, стоит за традиционный Советский Союз и стращает всех, что без него Песков начнет называть Медведева мужем, а Хабаровск невальные продадут японцам.
Другой гонит белорусские бананы, сельдь и бензин на восток, занимается ловлей 33 богатырей и будет держаться за власть как Каддафи.
Разницу улавливаете? Нет? И правильно – нет никакой разницы.
Перед вами два диктатора, которым не плевать только на одну единственную вещь в мире – свою власть. Без разницы где – в столице бывшей империи или на её окраинах.
Надо сказать – молодцы белоруссы! Постояли за свою честь и человеческое достоинство. Получится в этот раз отправить предпоследнего диктатора Европы на пенсию или нет ещё неизвестно, но лиха беда начало.
В конце концов Муамара тоже не в первый день из канализационной канавы вытащили.
Источник: Теория элит
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