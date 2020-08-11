 

На Украине предложили создать единое с Белоруссией государство

11.08.2020, 16:08, Новости дня

Экс-депутат Верховной рады Украины от партии «Батькивщина» Игорь Луценко предложил создать единое государство на территории Украины и Белоруссии.

«Как вы относитесь к идее единого государства на территории Украины и Белоруссии?» – написал Луценко в Facebook.

В комментарии пользователи задали депутату вопрос, какой смысл обсуждать мифические фантазии. В ответ депутат подчеркнул, что «в течение последних 1000 лет мы много раз жили в совместном государстве».

Як ви ставитеся до ідеї єдиної держави на території України і Білорусі?

Опубликовано Igor Lutsenko Понедельник, 10 августа 2020 г.

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки. Явка составила 84,17%.

При этом Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах главы республики, а также подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.

После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОНом. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра белорусской столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ. 

В понедельник вечером в Минске и других белорусских городах возобновились протесты и задержания граждан. В белорусской столице силовики перекрыли дороги, выставили оцепление улиц, в центр города стянули спецтранспорт. Для разгона сторонников оппозиции применили спецсредства. Протестующие в свою очередь забросали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова». Погиб один человек.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что это только начало противостояния.



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