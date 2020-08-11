 

Сын погибшего в ДТП с Ефремовым потребовал от актера 6,5 млн рублей

11.08.2020, 16:08, Новости дня

Старший сын Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, подал иск к актеру на 6,5 млн рублей.

Исковое заявление потерпевшего подготовлено адвокатом Сергеем Аверцевым, который представляет интересы Виталия Захарова, передает ТАСС. 

«Прошу признать Ефремова Михаила Олеговича гражданским ответчиком и взыскать с него в случае постановления в отношении него обвинительного приговора в счет компенсации моего морального вреда 6 млн 500 тыс. рублей», – отмечается в документе.

Исковые суммы остальных потерпевших – жены, брата и младшего сына погибшего – не раскрываются. Их представляет адвокат Александр Добровинский, который ранее заявлял, что иски к Ефремову его доверителями уже подготовлены.

Ранее в суде были продемонстрированы видеодоказательства по делу. Инспектор ГИБДД на видеозаписи спросила Ефремова, был ли он водителем автомобиля, на что тот ответил утвердительно. При этом Ефремов сказал, что не признает вину в причинении смерти курьеру Сергею Захарову в результате ДТП, поскольку «ничего не помнит».

Напомним, 8 июня актер в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого Сергей Захаров погиб. Артисту может грозить до 12 лет тюрьмы. 



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