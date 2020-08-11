МВД Беларуси рассказало, сколько человек задержали на акциях протеста 10 августа

11.08.2020, 16:06, Новости дня

Силовики задержали более 2 тысяч человек в Беларуси за участие в акциях протеста 10 августа, сообщило МВД страны в Telegram.

“Всего по стране задержано более 2 тысяч человек, в том числе за участие в несанкционированных массовых мероприятиях”, – говорится в сообщении МВД от 11 августа.

По информации министерства, самые массовые акции проводились в Минске, Бресте, Могилеве и Новополоцке.

“Зафиксированы факты открытого противостояния органам правопорядка, многочисленные нападения на сотрудников милиции и повреждения транспортных средств. В результате противоправных действий пострадал 21 сотрудник органов внутренних дел и военнослужащий внутренних войск, пять из них госпитализированы”, – заявили в ведомстве.

В сообщении МВД отмечается, что протестующие запускали дымовые шашки и бутылки с зажигательной смесью, а на дорогах Минска некоторые водители “умышленно стопорили движение, беспричинно делая остановки и используя звуковой сигнал”.

“Отмечались случаи блокирования дорожного движения специально сооруженными препятствиями”, – говорится в сообщении.

В Беларуси 9 августа прошел основной день голосования на президентских выборах. Согласно предварительным результатам Центризбиркома страны, за президента Александра Лукашенко проголосовали 80,2% избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую – 9,9%.

ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

После закрытия избирательных участков в нескольких городах Беларуси начались протесты, самые массовые – в Минске. Между силовиками и протестующими начались стычки. Для разгона протестующих в центре Минска силовики применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. Правозащитники информировали о десятках пострадавших во время протеста.

Следственный комитет Беларуси возбудил 21 уголовное дело после протестов по фактам массовых беспорядков, хулиганства и сопротивления сотрудникам милиции.

В центр Минска 10 августа стянули милицейские автобусы и автозаки. Власти города перекрыли шесть станций метро “для обеспечения безопасности пассажиров” перед акцией протеста несогласных с результатами выборов.

В МВД Беларуси сообщили, что в ходе протестов в Минске 10 августа погиб один мужчина. Накануне протестующие начали использовать против ОМОНа “коктейли Молотова”.

США осудили применение силы к митингующим, страны НАТО, ОБСЕ, а также Украина, Польша и Литва призвали власти страны воздержаться от насилия.

Сегодня стало известно, что Тихановская покинула Беларусь, она находится в Литве.