Притула идет в мэры Киева от “Голоса”

11.08.2020, 16:06, Новости дня

Телеведущий Сергей Притула будет баллотироваться на пост мэра Киева от партии “Голос”. Об этом говорится на сайте “Голоса”.

“Сегодня мы приветствуем в нашей команде человека, который действительно способен изменить жизнь столицы и ее жителей. Сергей Притула не должен доказывать свою любовь к стране – за него давно говорят его действия. Он уже седьмой год поддерживает наших бойцов на востоке, имеет активную гражданскую позицию и ни разу не предал ее. Он не имеет друзей-олигархов, никогда не оказывался в центре скандалов – это честный и порядочный человек, который имеет огромное желание наконец прекратить дерибан и разрушение Киева”, – заявила лидер партии Кира Рудык.

Сам Притула считает, что единственный способ изменить что-то – это взять ответственность на себя.

“И сегодня я готов сказать: я здесь живу, в Киеве, в столице Украины – и я иду на выборы киевского городского головы. Я благодарю “Голос” и всех, кто меня поддерживает, за огромный кредит доверия. И я способен оправдать это доверие”, – добавил он.

Притула – телеведущий, актер, стендап-комик, автор и сопродюсер скетч-шоу “Файна Юкрайна”, экс-ведущий утреннего шоу “Подъем” и талант-шоу “Украина слезам не верит” и других развлекательных программ. Является активистом волонтерского движения, которое оказывает помощь украинским солдатам, принимающим участие в вооруженном конфликте на востоке Украины.

Выборы в местные органы власти в Украине назначены на 25 октября. Волеизъявление обойдется госбюджету в 2,25 млрд грн.

С 2014 года пост мэра Киева занимает Виталий Кличко. Он намерен баллотироваться на второй срок. От партии “Слуга народа” на выборы пойдет депутат Ирина Верещук.

Согласно опросу, проведенному Социологической группой “Рейтинг” в конце июля, за Кличко на мэрских выборах готовы проголосовать 41,7% киевлян, которые определились и намерены принять участие в голосовании. Более 3% набрали бы телеведущий Сергей Притула (11,6%), нардеп от “Слуги народа” Ирина Верещук (9,4%), бизнесмен и телеведущий Андрей Пальчевский (9,0%), нардеп от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко (5,4%), экс-глава Киевской горгосадминистрации Александр Попов (4,5%), нардеп от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Вадим Рабинович (3,5%), экс-мэр Киева Александр Омельченко (3,3%).