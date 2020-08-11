 

В Украине создали профсоюз работников музыкальной индустрии

11.08.2020, 16:06, Новости дня

Известные украинские артисты и продюсеры объединились во Всеукраинский профсоюз работников музыкальной индустрии. Об этом изданию “ГОРДОН” сообщили в пресс-службе профсоюза.

“Работа по созданию профильной организации велась давно, но острая необходимость в ней возникла именно из-за введения карантинных мероприятий, когда вся музыкальная индустрия приостановила деятельность на неопределенный срок. Это ускорило объединение представителей творческих профессий, которые собираются предложить государству конкретный план развития отрасли, которая имеет большой экономический и культурный потенциал”, – сказано в заявлении.

Учредительное собрание состоялось 23 июня 2020 года, представители 16 областных организаций согласовали устав и создание “Всеукраинского профессионального союза работников музыкальной индустрии”, а также избрали членов правления и наблюдательного совета профсоюза.

“Это признак совершеннолетия музыкальной индустрии, которая за эти годы выросла до полноценного общения с государством. Всеукраинский профсоюз – это мощная форма общественного объединения, которая имеет значительный перечень юридических инструментов для защиты профессиональных интересов представителей музыкальной сферы, авторских прав, создание современного законодательства, инвестиционный климат, налоговую политику, отраслевую программу развития”, – добавили в пресс-службе.

Официальный документ о государственной регистрации в Министерстве юстиции Украины получили председатель профсоюза продюсер Михаил Ясинский, заместитель председателя профсоюза и правовед Анна Степаненко, а также популярная украинская певица Оля Полякова, которая является членом правления.

К профсоюзу присоединились режиссер Алан Бадоев, продюсер Юрий Никитин, директор и совладелец музыкального издательства Best Music Марьяна Воронина, музыкант и основатель LiRoom.com.ua Алексей Бондаренко, продюсер и звукорежиссер Вадим Лисица, председатель Всеукраинской ассоциации дистрибьюторов, производителей и продавцов профессионального звукового и светового оборудования Ольга Кушпитовская, певица и автор песен Татьяна Решетняк (TAYANNA), основательница форума концертной индустрии Kyiv Music Days Евгения Стрижевская, директор музыкальной PR/Digital агентства “Много воды” Александр Вареница, промоутер и организатор фестивалей Ростислав Кулик, музыкант, саунд-продюсер и автор песен проекта Cape Cod Максим Сикаленко и другии.

Профсоюз называет первоочередным шагом подачу в Верховную Раду предложения о создании профильного подкомитета музыкальной индустрии. В пресс-службе добавили, что комитет парламента по вопросам гуманитарной и информационной политики “воспринял инициативу положительно и уже в сентябре будут рассматривать вопрос о создании такого подкомитета”.

Также профсоюз намерен разработать программу развития музыкальной индустрии на пять лет и предложить ее властям.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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