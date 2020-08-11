Скандалы: Хозяин Камчатки

11.08.2020, 15:55, Разное

Управлять полуостровом фактически будет не губернатор, а олигарх Виктор Вексельберг?

На самом деле Камчатка – непочатый край различных богатств. А распоряжаются ими местные власти, которые дают разрешения на вылов рыбы и разработку полезных ископаемых. А это значит, что зарабатывающим на природных ресурсах олигархам как воздух требуется свой человек на посту губернатора. На выборы губернатора Камчатки изначально выдвинулись 16 кандидатов. При этом больше половины из них явно относились к техническим персонажам. Уже поэтому стало понятно: кампания предстоит жёсткая и грязная. Но, похоже, исход противостояния был решён кулуарно ко всеобщему удовольствию участников.

Интригу грядущим выборам создавал тот факт, что хорошо укоренившийся в крае за девять лет работы губернатор Владимир Илюхин в апреле ушёл в отставку. Решение он принял, находясь в командировке в Москве, явно не без давления «сверху». Очевидно, в Кремле признали невозможность Илюхина выиграть выборы, не вызвав волну протестов. Это понимал и местный актив: незадолго до отставки губернатор и краевые депутаты исполнили дембельский аккорд – подняли себе пенсии до 150 тыс. рублей. Это только подогрело протестную активность, которая зрела в Петропавловске-Камчатском ещё с позапрошлого года. Горожане выходили на митинги и против пенсионной реформы, и против роста цен.

Местные часто говорят, что все природные богатства прибрали к рукам олигархи. Под этим словом они имеют в виду вполне конкретных людей. Ещё с начала нулевых главные рудники золота и платины на полуострове контролирует Виктор Вексельберг. Лет 15 назад Кремль пытался оформить отношения между миллиардером и полуостровом, назначив его губернатором по примеру Абрамовича на Чукотке, но Вексельберг, говорят, отвертелся. С тех пор хозяйничает на Камчатке в роли «серого кардинала».

Ещё два влиятельных лица – сенаторы от края Валерий Пономарёв и Борис Невзоров. Они традиционно входят в топ списка самых богатых членов Совфеда. Валерий Пономарёв, к примеру, задекларировал 2 млрд 345 млн 810 тыс. дохода за 2018 год. Оба сенатора контролируют рыболовные и перерабатывающие компании.

Владельцам крупнейших камчатских бизнесов, как ни крути, изменения курса местной власти не нужны. И они могут не пожалеть на это значительных средств. Видимо, на этом основаны предположения, что местные коммунисты оформили с олигархами очередной «договорняк». Выдвиженец КПРФ Валерий Быков имел все шансы попасть в бюллетень. Однако при прохождении «муниципального фильтра» он отказался использовать админресурс краевой администрации, что на первый взгляд выглядит похвально для принципиального оппозиционера. Подписи муниципальных депутатов штаб Быкова собирал самостоятельно, однако в результате допустил ошибку: в списке не было достигнуто нужного соотношения муниципалов из разных районов. В итоге у многих возникло небезосновательное подозрение: что, если так всё и было задумано?

После этого краевой избирком снял Быкова с губернаторской гонки. Так что явное преимущество пока остаётся у назначенного из Москвы врио – 38-летнего Владимира Солодова (имеет опыт председателя правительства Республики Саха). Ему же в наследство от прежнего губернатора достался медийный ресурс: помимо официальных СМИ многочисленные паблики в соцсетях, наперебой расхваливающие Солодова. Противостоять назначенцу будут кандидаты, которые разделят между собой протестный электорат. Это представители ЛДПР, СР, «Патриотов России» и Партии Роста.

КСТАТИ

Проблем на Камчатке хватает. Многие дороги на полуострове существуют только на картах. В реальности же это либо ледники, либо грязь вперемешку с камнями – в зависимости от времени года. И власти не спешат исправлять ситуацию: чиновники привыкли пользоваться вертолётами. Другой вопрос – рыбные реки, на берегах которых появились посты охраны. Чоповцы не подпускают к рыбе местных жителей под предлогом профилактики браконьерства. В итоге зарабатывают на рыбе и добыче золота в основном вахтовики, но и тем порой приходится бастовать, чтобы получить обещанное. А местные жители чувствуют себя обслугой, попавшей в заложники: перебраться на материк мечтают многие, однако накопить достаточно денег удаётся лишь некоторым.

Иван Ромоданов