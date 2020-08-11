Джигурда заявил о доказательствах, что Ефремов не был за рулем

11.08.2020, 15:48, Новости дня

На очередном заседании суда по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова артист Никита Джигурда исполнил песню собственного сочинения «про дурдом», а затем уверенно сообщил о том, что актер не находился за рулем в момент аварии.

«Михаил Ефремов не сидел за рулем. Я провел расследование», – передает Рен ТВ его выступление.

По словам Джигурды, за рулем джипа Ефремова якобы находился какой-то «человек в белых перчатках».

При этом ранее адвокат семьи Сергея Захарова Александр Добровинский нашел видеозапись аварии, на которой отчетливо видно, что за рулем автомобиля находился артист. Больше из машины никто не выходил.

Напомним, в суде были продемонстрированы и другие видеодоказательства по делу. Инспектор ГИБДД на видеозаписи спросила Ефремова, был ли он водителем автомобиля, на что тот ответил утвердительно. При этом Ефремов сказал, что не признает вину в причинении смерти курьеру Сергею Захарову в результате ДТП, поскольку «ничего не помнит».

8 июня актер в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого Сергей Захаров погиб. Артисту может грозить до 12 лет тюрьмы.