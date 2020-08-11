Белоруссии предрекли проблемы с поставками продуктов из-за отключения интернета

11.08.2020, 15:48, Новости дня

В Белоруссии из-за отключения интернета могут возникнуть перебои с поставками продуктов питания, считает сопредседатель Белорусской конфедерации предпринимательства Виктор Маргелов. По его словам, чем более высокотехнологичная компания, тем сильнее на ней скажутся перебои с доступом к Сети.

«Вчера менеджеры по отгрузкам серьезных компаний уходили в 11-м часу с работы, потому что то, что делал интернет – люди заявки сбрасывали консолидировано через интернет-программу, и там формировались накладные и ничего не надо было делать, то теперь люди в мыле бегали, живьем собирали заявки по городу, потом это все вносили руками в компьютеры, чтобы не остановить работу на сегодня, потому что послезавтра будут пустыми прилавки магазинов», – рассказал эксперт в комментарии «Sputnik Беларусь».

Он отметил, что непростая ситуация сложилась в сфере торговли продуктами питания, так как они заканчиваются быстрее всего.

«Поэтому люди героически костьми ложатся, чтобы любыми способами решить эти задачи, но сколько они продержатся – день или два, сложно сказать по каждому, это огромный объем работы», – отмечает Маргелов.

«Обращались к провайдерам, к провайдерам претензий нет, они ничего сами не делали, практически закрыт внешний канал связи, и у тех, чьи серверы находятся за границей, коммуникации нереальны. Внутри закрыты многие коммуникации», – добавил бизнесмен.

Он отмечает также, что были проблемы с проведением платежей. Сейчас большинство предпринимателей смогли провести платежи через клиент-банк, но элементарная вещь – а как перебросить платежку, что ты проплатил, задается вопросом предприниматель.

«Ком накапливается, день-два – еще куда ни шло, а дальше пойдет уже коллапс», – считает говорит Маргелов.

По его словам, предпринимательское сообщество «обсуждает проблему, накапливает информацию». «Просто так крикнуть «караул»? Надо же фактуру собрать, этим сейчас и занимаемся», – заключил эксперт.

Напомним, проблемы с интернетом, которые начались по всей Белоруссии в день выборов президента, 9 августа, наблюдаются уже третий день подряд.

К вечеру воскресенья интернет в республике пропал полностью. Были недоступны сайты крупных белорусских средств массовой информации и органов власти. В ряде городов возникли неполадки в работе некоторых сайтов, включая портал tut.by и государственное агентство БелТА. Также пользователи жаловались на массовые проблемы в работе мобильного интернета.

Кроме того, не работали мессенджер Telegram, видеосервис YouTube, ряд социальных сетей. Возникли сбои в онлайн-трансляции телеканалов, в том числе канала «Беларусь 1».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что интернет в республике отключают из-за границы.