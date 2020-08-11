 

Не было выбора: бегству Тихановской из Белоруссии нашли новое объяснение

11.08.2020, 15:43, Разное

Доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова пояснила, как соперница Александра Лукашенко оказалась в Литве в тот момент, когда ее ждали на баррикадах в столице Белоруссии. “У Светланы не было выбора”, – сказала она.

Тихановскую вывезли в Литву белорусские власти, сообщила Ковалькова. Она добавила, что это позволило освободить начальника ее штаба Марию Мороз, которая была брошена за решетку накануне выборов. Страну женщины покинули вместе.

Впрочем, пока у белорусских властей остаются рычаги давления на Тихановскую. “В заложниках продолжает находиться часть команды Светланы”, – заметила Ковалькова. О том, на что сопернице Лукашенко придется пойти ради их освобождения, ее представитель решила не распространяться.

Зато она рассказала, какие задачи стоят перед оппозицией после проведения выборов президента Белоруссии и оглашения официальных результатов голосования. Их всего две: защитить выбор людей и остановить кровопролитие.

“Ситуация критическая. Как бы нам всем ни было тяжело, нам нужно отказаться от насилия”, – подчеркнула Ковалькова. Защищать свободу нужно исключительно легальными и ненасильственными способами, добавила она.



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