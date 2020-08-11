 

Павел Деревянко разбогател после выхода сериала “Домашний арест”

11.08.2020, 15:43, Разное

По словам Павла Деревянко, на съемки в комедийной теленовелле он
согласился не сразу. Он не был уверен, что роль достойная. Продюсеру и сценаристу сериала “Домашний арест” Семену Слепакову удалось
уговорить актера.

Артист не скрывает, что на этапе создания никто не думал о
том, что картина “выстрелит”. Благодаря роли в теленовелле Павел стал
высокооплачиваемым артистом. Его гонорар увеличился в полтора раза.
Знаменитость уверена: рост его дохода связан с количеством предложений,
которые посыпались после “Домашнего ареста”.

Деревянко рассказал, что все заработанное тратит на
семью. Павел обеспечивает жену, детей, помогает матери и брату, которые живут в
Таганроге. Для близких актер строит дом на берегу Миусского лимана.

Делать карьеру за рубежом звезда сериала “Домашний арест”
пока не собирается. К слову, Павел снялся в иностранной
картине, но неуспешно.

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Публикация от Pavel Derevyanko (@pablo_derevyanko) 10 Авг 2020 в 9:35 PDT

“У меня раньше были амбиции. Хотелось покорять Голливуд. Я
ездил в Америку, учился английскому специально. Но после одного случая я
перестал хотеть в Голливуд. Как отрезало. Это были съемки фильма “Кровавая леди
Батори”. Это были наши деньги. Продакшен наполовину американский, частично
английский и румынский. Мы снимали в Румынии, в замке. Все было круто. В
главной роли была Света Ходченкова, все остальные артисты были иностранцы. Мне
предложили роль. Интересный образ: человек со шрамом, средневековый инспектор. Думал,
английский подтяну. Но я ничего не понимал, что они говорили. Я обломался по
этому поводу. У меня был стресс. Меня в итоге переозвучили. Если у тебя нет
языка чистого, свободного, то *** тебе там делать”, – высказался Деревянко.



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