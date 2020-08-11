Словакия выдворила трех российских дипломатов

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11.08.2020, 15:40, Новости дня

Словакия сообщила о высылке трех сотрудников российского посольства в Братиславе, сославшись на визовые злоупотребления, но местные СМИ связали это с убийством гражданина Грузии в Берлине в прошлом году.

«По информации словацких спецслужб, деятельность дипломатов противоречила Венской конвенции о дипломатических сношениях», – сообщил представитель МИД Словакии в заявлении, направленном по электронной почте.

«Кроме того, имело место злоупотребление визами, выданными генеральным консульством Словакии в Санкт-Петербурге, в связи с чем было совершено серьезное преступление на территории другого государства – члена ЕС и НАТО», – добавил он.

Дополнительных деталей министерство не сообщило, но объяснение высылки связывает ее с убийством бывшего чеченского повстанца, гражданина Грузии, в Берлине летом прошлого года.

Словацкие СМИ и сайт расследовательской группы Bellingcat сообщили, что один из подозреваемых в причастности к убийству, но не к самой стрельбе, приехал в Европу по словацкой визе.

Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок в июле распорядился провести расследование выдачи виз в санкт-петербургском консульстве.

Федеральная прокуратура Германии в июне обвинила Россию в заказном убийстве гражданина Грузии и предъявила обвинение в убийстве россиянину.

В декабре Германия выдворила двух сотрудников российского посольства в связи с этим делом.

Кремль категорически отверг идею о связи убийства с российскими властями.

Соединенные Штаты приветствуют действия властей Словакии, которые приняли решение выслать трех российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже, заявила официальный представитель госдепа США Морган Ортагус.

«Соединенные Штаты приветствуют недавние действия Словакии по защите от угроз своему суверенитету со стороны иностранных злонамеренных субъектов, – написала Ортагус в Твиттере. – Словакия направила четкий сигнал, что она не потерпит политически мотивированные преступления на словацкой земле или в Европе».

МИД России пообещал зеркальный ответ на высылку российских дипломатов из Словакии, сообщило РИА Новости.



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